США и Россия обменялись заключенными

Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова главы ЦРУ Джон Рэтклиффа.

Журналисты утверждают, что Россия освободила Ксению Карелину, которую ранее приговорили к 12 годам заключения за донат размером в 51 доллар и 80 центов фонду Razom for Ukraine. США передали Артура Петрова, который, как сообщают журналисты, был арестован в 2023 году на Кипре по запросу США по обвинению в экспорте чувствительной микроэлектроники.

«Я горжусь офицерами ЦРУ, которые неустанно работали над поддержкой этих усилий, и мы благодарны правительству ОАЭ за то, что оно обеспечило возможность обмена», — заявил Рэтклифф журналистам. Со ссылкой на анонимные источники они также утверждают, что переговоры велись при активном участии директора СВР Сергея Нарышкина и главы ФСБ Александра Бортникова. Источники в ЦРУ рассказали, что связи между разведывательными службами двух стран укрепляются.

«Хотя мы разочарованы тем, что другие американцы по-прежнему незаконно задержаны в России, мы рассматриваем этот обмен как позитивный шаг и будем продолжать работать над их освобождением», — заявила пресс-секретарь ЦРУ. The Wall Street Journal отмечает, что это уже второй обмен заключенными между двумя странами со времени вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Ксения Карелина, гражданка России и США, была задержана в Екатеринбурге в январе 2024 года по обвинению в госизмене. Адвокат Карелиной ранее заявлял, что девушка признала факт отправки денег фонду, помогающему украинцам, однако, по его словам, следствие не смогло доказать, что эти средства были отправлены на военные нужды.

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Артур Петров, гражданин Германии и России, был обвинен США в использовании кипрской компании для закупки небольшого количества микроэлектроники и интегральных схем у американских компаний с целью дальнейшей отправки петербургской фирме, которая поставляет их армии России. Рассмотрение его дела не было завершено.