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Общество

Психолог рассказала о любимых фразах нарциссов

2 минуты чтения 19:20 10 апреля | Обновлено: 20:56 10 апреля

Кортни С. Уоррен, получившая образование в Гарвардской медицинской школе и специализирующаяся на романтических отношениях и зависимом поведении, рассказала о семи фразах, которые можно часто услышать от людей с нарциссизмом, и о том, как на них отвечать.

Как пишет Уоррен, нарциссы считают, что другие люди должны быть благодарны за то, что находятся рядом с ними, и могут сказать «Тебе повезло, что меня это вообще волнует». Многие нарциссы также хронически разочарованы другими. В ответ они могут унижать собеседника, говоря ему, что он жалкий или неудачник.

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Кроме того, нарциссы часто прибегают к манипулятивным приемам, например, к угрозам и запугиванию, поскольку хотят сохранить контроль и удержать людей рядом с собой. В этот момент они могут сказать «Я тебе нужен» или «Будь осторожен, иначе ты вынудишь меня уйти».

Уоррен отмечает, что людям с нарциссическим типом личности сложно сопереживать другим, поэтому они ставят свои чувства на первое место и считают себя правыми в любой ситуации. Также нарциссы хотят чувствовать свое превосходство над другими. Из-за этого они склонны делать негативные замечания о других людях, в том числе незнакомцах.

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Также, пишет Уоррен, нарциссы могут обвинить окружающих в том, как несправедливы к ним окружающие. В этом случае они могут заявить «Мои чувства — твоя вина» или «Я бы не кричал, если бы ты меня так не разозлил!»

Психолог добавила, что нарциссы могут намеренно обрывать коммуникацию, чтобы показать, насколько они расстроены, и делать вид, что та или иная ситуация их не затронула.

Как утверждает Уоррен, лучшая реакция на такие слова — ее отсутствие. «Лучший способ ответить нарциссу — не реагировать вообще. Сделайте паузу, но не уходите от разговора полностью. Не кричите и не занимайте оборонительную позицию», — пишет психолог. Она посоветовала взять некоторое время на то, чтобы продумать ответ и затем установить границы, чтобы не позволить собеседнику прибегнуть к манипуляции.

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