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Общество

Спрос на поставки китайских машин в Россию упал почти наполовину

2 минуты чтения 20:17 | Обновлено: 20:19

Россия перестала быть главным экспортером китайских автомобилей — поставки в январе и феврале упали почти наполовину по сравнению с началом прошлого года, сообщило Bloomberg. Причиной падения интереса издание называло растущий утилизационный сбор и ожидание покупателей, что война в Украине закончится и ушедшие из-за нее иностранные бренды вернутся.

Экспорт автомобилей из Китая в Россию составил за два месяца 57 592 штук, тогда как Мексика получила 85 997 автомобилей, а Объединенным Арабские Эмираты — 71 418. Bloomberg сослалось на данные Китайской ассоциацией легковых автомобилей. В 2023 и 2024 годах Россия занимала первое место в списке стран-покупателей машин из КНР, уточнило издание.

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В прошлом году российский рынок новых автомобилей достиг самого высокого уровня за последние пять лет, причем основная доля продаж пришлась на китайские марки, сообщило Bloomberg. Повышение сборов с импортных машин и рост процентных ставок по кредитам способствовали ослаблению активности потребителей, объяснил генеральный секретарь ассоциации Цуй Дуншу.

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С прошлого года утилизационный сбор распространяется на все импортные автомобили и будет постепенно увеличиваться вплоть до 2030 года, пишет издание.

Люди в России ожидают, сможет ли президент США Дональд Трамп «урегулировать войну», сообщил журналистам Цуй. «Иностранные производители могут вернуться в Россию и начать быстро выпускать и продавать автомобили, поэтому российские потребители ждут возвращения европейской или американской продукции», — сказал собеседник издания.

Учитывая наступившую неопределенность, китайские автопроизводители более осторожно относятся к поставкам, предпочитая их замедлять. По словам генерального секретаря китайской ассоциации, такая ситуация, скорее всего, сохранится в течение следующих нескольких месяцев, пока не прояснится вопрос о том, вернутся ли ушедшие иностранные автопроизводители в Россию.

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