Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

С четверга сугробы в Москве начнут таять, а на следующей неделе температура воздуха превысит климатическую норму, сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Согласно прогнозу Тишковца, сегодня снежный покров в Москве больше расти не будет, а с завтрашнего дня снег начнет таять и исчезнет к концу следующей недели.

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала агентству «Москва», что к 16 апреля в городе будет плюс 15 градусов, а к 20 апреля температура поднимется до плюс 19 градусов.

По данным Тишковца, за последние сутки в Москве выпало 35 процентов месячной нормы осадков, а сугробы местами превысили 30 сантиметров и оказались выше, чем за всю зиму этого года. При этом он рассказал, что в этот день в 1895 году в Москве было 50 сантиметров снега.

Позднякова также сообщила, что на утро 9 апреля в подмосковном Дмитрове выпало 146 процентов от нормы, а в Можайске — 165 процентов. По ее словам, обильные осадки в апреле должны компенсировать мартовский дефицит.

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Резкое похолодание в Москве началось в субботу на прошлой неделе. По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина, из-за этого в московских парках снова впали в спячку клещи. Когда температура поднимется выше пяти градусов, они вновь проснутся, пообещал эксперт.

В центре помощи птицам «Воронье гнездо» рассказали изданию «Афиша», что дрозды-рябинники, скворцы и другие птицы из-за выпавшего снега остались без еды.