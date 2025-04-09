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Криминал

Врача обязали выплатить 1,6 миллиарда долларов по искам о сексуализированном насилии

2 минуты чтения 19:14 | Обновлено: 19:15

В Нью-Йорке суд обязал врача Стюарта Коппермана выплатить компенсации на общую сумму 1,6 миллиарда долларов более чем 100 женщинам по делу о сексуализированном насилии. Мужчина несколько десятилетий работал педиатром, и первые жалобы от пациентов-детей начали поступать еще в 1980-е годы, сообщила Associated Press.

Копперман принимал пациентов в подвальном помещении собственного дома на Лонг-Айленде. На рассказы девочек о приставаниях мужчины-педиатра тот говорил, что был «просто тщательным» при осмотрах. Обычно такие осмотры проводились после того, как врач выпроваживал родителей из палаты, жаловались дети.

Несмотря на обращения в нью-йоркские правоохранительные органы и учреждения здравоохранения, Копперману поначалу не было предъявлено никаких обвинений. Только в 2000 году медицинский совет штата, выслушав показания шестерых девушек, отозвал у Коппермана лицензию педиатра, пишет AP.

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Законодательство о сроках давности не позволяло людям, обвиняющим Коппермана, подавать иски в суд. Однако в 2019 году в Нью-Йорке вступил в силу закон, разрешивший подавать иски о сексуальном насилии, которому люди подверглись, будучи детьми. Тогда ставшие взрослыми женщины начали подавать иски против Коппермана.

Адвокаты женщин заявили журналистам, что судебный процесс привел к присуждению совокупно одной из самых больших сумм в истории исков, выдвигавшихся в США против одного человека.

«На протяжении десятилетий этих женщин отвергали и заставляли молчать. Теперь их нельзя игнорировать», — сказал представляющий интересы женщин юрист Кристен Гиббонс Феден.

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Последние из в общей сложности 104 решений по делу Коппермана Верховный суд штата вынес 28 марта. В исках пострадавших суммы варьируются от 500 000 до 32 миллионов долларов, рассказал AP еще один адвокат женщин, Майкл Делла. Женщины также подавали в суд на местные больницы, но эти иски были отклонены.

Одной из пострадавших, Дебби Родс, суд назначил компенсацию в 25 миллионов долларов. Она сказала журналистам, что завершение судебного процесса принесло ей облегчение и разочарование. «Я не уверена, что Копперман предстанет перед правосудием. Все эти годы ему все сходило с рук», — сказала женщина. Она назвала «тяжелым лекарством» произнесенные судьей слова «Я вам верю».

Адвокаты женщин рассказали, что они наняли специалиста по взысканию долгов, чтобы начать добиваться компенсаций от Коппермана. Но Родс и другие истицы заявили журналистам, что смирились с возможностью никогда не получить присужденных им денег. Копперману сейчас 89 лет, и он живет в Южной Флориде, пишет АР.

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