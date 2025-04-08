Подросткам запретят вести прямые трансляции в Instagram

Компания Meta в рамках расширения мер безопасности для подростков закроет пользователям младше 16 лет доступ к функции Instagram Live, которая позволяет вести прямые эфиры в соцсети. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, подростки смогут запускать прямые эфиры только с разрешения родителей. Им также потребуется разрешение, чтобы отключить функцию, которая размывает изображения, предположительно содержащие наготу, в личных сообщениях.

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Отмечается, что новые правила были анонсированы одновременно с внедрением системы подростковых аккаунтов в Facebook и Messenger. При этом в Instagram аккаунты для подростков появились еще в прошлом году. Они по умолчанию устанавливают определенные настройки для пользователей младше 18 лет и дают родителям возможность ограничить время пользования соцсетью.

Аккаунты Facebook и Messenger для подростков будут первоначально запущены в США, Великобритании, Австралии и Канаде. Как и в случае с аккаунтами Instagram, пользователям младше 16 лет потребуется разрешение родителей для изменения настроек, в то время как пользователи от 16 до 18 лет смогут изменять их самостоятельно.

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Мета сообщила, что аккаунтами подростков в Instagram пользуются 54 миллиона человек в возрасте до 18 лет по всему миру, при этом более 90% подростков в возрасте 13–15 лет сохраняют ограничения по умолчанию.

NSPCC, ведущая благотворительная организация по защите детей поддержала введение подростковых аккаунтов в Facebook и Messenger, но отметила, что Meta должна больше уделять внимание предотвращению появления вредоносных материалов на своих платформах.