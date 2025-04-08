Российские приставы закрыли все дела против Telegram

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) закрыла все дела против приложения Telegram о взыскании штрафов, которые возбуждали за последние три года. Об этом сообщает «Агентство».

Как пишет издание, всего против мессенджера было заведено три исполнительных производства. Два дела о взыскании штрафов были закрыты в мае 2023 года, еще одно — 25 марта этого года, обратил внимание телеграм-канал​​ «Еж Lab». Основанием для закрытия всех трех дел послужила невозможность «установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему» активов (ч. 1 п. 3 ст. 46 закона об исполнительном производстве).

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«Агентство» отмечает, что прекращение всех дел выглядит необычно, поскольку производства против других компаний, в частности против Meta, Google и Twitch все еще открыты. По словам юриста из «Трансперенси Интернешнл — Россия» Кирилла Горлова, закрытие дел может объясняться тем, что у Telegram, в отличие от других платформ, не было официальных финансовых потоков из России.

«Нельзя исключить и то, что есть политическая установка максимально блокировать и фиксировать долги, даже если исполнение затруднено или невозможно», — добавил Горлов, имея в виду другие западные компании.

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В то же время, как отмечает «Агентство», в базу ФССП внесены не все штрафы, назначенные мессенджеру. «Важные истории» пишут, что в утечках данных ФССП есть два дела, открытые против Telegram в 2022 году, на общую сумму в 11 миллионов рублей. По словам Горлова, их могут не вносить в базу, «скорее всего, из-за признания бесперспективности взыскания».

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года Telegram получил штрафы на сумму более 63 миллионов рублей, в основном из-за «призывов к экстремизму» и детской порнографии.