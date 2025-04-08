В Госдуме захотели обязать родителей вместе воспитывать детей после развода

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов заявил на заседании комитета по защите семьи, что в России необходимо принять закон, обязывающий родителей совместно воспитывать детей при разводе. Об этом сообщает Msk1.ru.

По мнению Кузнецова, принять закон нужно для того, чтобы «спасти Россию от вымирания и защитить детей». «Вы женитесь, будете любить друг друга, но дальше злая статистика говорит, что примерно в 80% случаев разведетесь. Опять же статистика говорит, что жена будет недовольна вашим финансовым статусом, что вы с ней мало времени проводите, на диване лежите», — заявил депутат.

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Кузнецов считает, что при разводе, который в 70% случаев происходит по желанию женщины, ребенка чаще всего оставляют с матерью, а его отец становится «воскресным аниматором».

«И ваш ребенок, когда случится кризис, скорее всего, рванет на Верхний Ларс, потому что не видел примера мужчины. В худшем случае женщина будет заинтересована поставить вас на алименты и поделить собственность, даже быть аниматором не получится», — добавил депутат.

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Его поддержала завкафедрой Финансового университета Галина Силласте, которая назвала отцовство «уникальным социальным феноменом» и заявила, что исключительное участие матери в воспитание ребенка приводит к появлению «маминых мальчиков». В поддержку законопроекта выступили и другие участники заседания.

Законопроект подразумевает, что суд будет устанавливать график, по которому ребенок будет жить и с матерью, и с отцом. При этом россиянам будет позволено заключить соглашение по этому вопросу на своих условиях. Депутаты намерены доработать проект закона и внести его на рассмотрение через два месяца.