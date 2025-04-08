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Общество

Московским девятиклассникам гарантировали поступление в колледж на бюджет

2 минуты чтения 16:39

Московские девятиклассники, планирующие поступать в колледжи, теперь могут сдавать ОГЭ не по четырем дисциплинам, а только по двум обязательным: по русскому языку и математике, сказано в приказе Департамента образования и науки Москвы. Также московские власти объявили о гарантии на поступление в колледж на бюджетное место для всех девятиклассников, завершающих обучение в 2025 году.

Согласно приказу, в колледжах Москвы будет 36 720 бюджетных мест для тех, кто завершил обучение в девятых классах московских школ в этом году, из них 35 525 мест доступно в учреждениях Департамента образования и 1195 — в колледжах других департаментов. При этом в документе сказано, что число бюджетных мест «подлежит увеличению», если их не хватит для всех поступающих в колледжи выпускников этого года.

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Еще 3000 бюджетных мест в московских колледжах предусмотрено для «иных лиц», завершивших обучение в девятом классе. Также чиновники выпустили отдельный документ, согласно которому для выпускников 11 классов в Москве будет доступно 5 426 бюджетных мест.

В прошлом году для обучения на базе девятого класса в московских колледжах Департамента образования было предусмотрено 20 370 бюджетных мест, на базе 11 класса — 4530 мест. Таким образом, общее число бюджетных мест в колледжах ведомства увеличилось с 24 900 до 40 951 — на 16 тысяч мест. Прирост для девятиклассников составил около 15 тысяч мест, а для 11-классников — около 1000 мест.

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1 апреля Владимир Путин подписал закон, по которому в этом году выпускники девятых классов в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, поступающие в колледжи, в рамках эксперимента должны будут сдать только два ОГЭ.

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