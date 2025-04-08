Журналист Владимир Раевский выпустил фильм о «Современнике»

Российский журналист и телеведущий Владимир Раевский выпустил на своем YouTube-канале полнометражный документальный фильм «Свободный театр в несвободной стране» о становлении московского театра «Современник».

Фильм должен был выйти еще весной 2022 года, однако его выпуск отложили после начала полномасштабной войны в Украине. «Понятное дело, никуда он не вышел и лег на полку — к счастью, нашу собственную. Тогда, до войны, у нас был запланирован и кинотеатральный показ, и платформы, и телепремьера, но чем дальше, тем больше было туманных отказов от платформ, и теперь, конечно, никто его в России не покажет», — рассказал Раевский.

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Сооснователями «Современника» стали актеры Олег Табаков, Евгений Евстигнеев и Игорь Кваша, а также Галина Волчек. Фильм рассказывает о периоде от появления театра в 1956 году до 1970 года, когда из труппы ушел один из ее лидеров и впоследствии главный режиссер Олег Ефремов.

В процессе работы над фильмом его авторы изучили архивные документы, в том числе те, в которых зафиксированы разногласия между советскими цензорами и эпизоды, когда труппе удавалось отстоять свои спектакли.

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В фильме впервые будут показаны некоторые кадры кинохроники из архива театра, в частности личные кадры Олега Ефремова, снятые во время его командировки в Нью-Йорк и на Кубу в 1964 году. Также в фильм вошла цветная съемка похорон Сталина Мартина Манхофа и другие исторические события «оттепели».

Во время создания фильма в качестве научных консультантов привлекались российские, британские и американские ученые из РГГУ, ГИТИСа, Оксфордского университета, университета Ка Фоскари в Венеции и колледжа Амхерст в Массачусетсе.