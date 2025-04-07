Власти Москвы объяснили закрытие круглосуточных травмпунктов «серьезностью ночных травм»

Департамент здравоохранения Москвы объяснил, что большинство травмпунктов города больше не работает круглосуточно, потому что «ночные травмы, как правило, сложнее и серьезнее», а обращений в это время меньше. При этом чиновники утверждают, что дефицита специалистов и ресурсов нет. Пресс-релиз ведомства опубликовало агентство ТАСС. Ранее «Холод» обратил внимание, что большая часть столичных травмпунктов с 1 апреля работает не круглосуточно, а с 8 до 22 часов.

Депздрав утверждает, что поликлиники самостоятельно решили отменить ночную работу травмпунктов, потому что «некоторые» из них принимали по два-четыре пациента за ночную смену. По словам чиновников, травмы, полученные ночью, «как правило, сложнее и серьезнее», поэтому пациентам «все равно требовалась госпитализация» и, обращаясь сначала в районный травмпункт, они получали всю необходимую помощь «не сразу».

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Чиновники добавили, что в больницах пациента с травмой смогут осмотреть врачи разного профиля. По их словам, это позволит обнаружить «скрытые повреждения, в том числе переломы и внутренние кровотечения, которые при визуальном осмотре никак себя не проявляют». Также Депздрав заявил, что «с точки зрения кадровых и технологических ресурсов» дефицита нет, и напомнил, что в Москве круглосуточно дежурят больше тысячи бригад скорой помощи.

Сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения города Москвы Игорь Цикорин заявил радиостанции «Бизнес FM», что его совет уже получил несколько обращений от жителей Москвы по поводу закрытия круглосуточных травмпунктов. Он предположил, что это «перераспределение мощностей между травмпунктами, приемными отделениями поликлиник, специализированными медицинскими центрами».

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Заместитель главного врача больницы Святителя Алексия, врач-рентгенолог ЦКБ управления делами президента России Павел Филистеев сообщил радиостанции, что в России нет дефицита медицинского оборудования. При этом он заявил, что на работу в травмпунктах «спроса со стороны профессионалов не так уж и много», потому что это «сложная эмоционально, психически и физически работа, которая оплачивается так же, как и более спокойная работа в других местах, а иногда и хуже».

В субботу «Холод» сообщил, что московские поликлиники и больницы массово отменяют работу травмпунктов в ночное время. Сейчас на сайте московской мэрии указано, что большинство московских травмпунктов работает с 8 до 22 часов. Круглосуточно остаются доступными пять травмпунктов для взрослых и шесть для детей из примерно 70 учреждений, следует из информации на сайте.