Ученые «воссоздали» вымерших тысячи лет назад волков

Ученые из американской биотехнологической компании Colossal Biosciences рассказали, что им удалось создать трех «ужасных волков», которые считались вымершими на протяжении 12 тысяч лет и стали популярными благодаря сериалу «Игра престолов». Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, в результате эксперимента родились три более чем 30-килограммовые щенка. Двух самцов назвали Рем и Ромул в честь братьев-близнецов, основателей Рима, которых, согласно легенде, вскормила волчица. Самку назвали Кхалиси в честь персонажа из «Игры престолов».

Я поставила черный протез глаза Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной» Общество 11 минут чтения

Отмечается, что щенки живут на огороженной территории и питаются смесью из говядины, оленины и конины вдобавок к специально разработанному корму. По словам ученых, щенки получились на 20–25% крупнее серого волка, наиболее близкого к ним вида. Когда щенки вырастут, они должны будут весить более 60 килограммов, добавили в Colossal Biosciences.

«Если мы добьемся успеха в борьбе с вымиранием, мы создадим технологии, которые помогут в охране здоровья людей и сохранении природы. Только эта часть большого проекта стоит миллиарды долларов», — рассказал главный исполнительный директор Colossal Biosciences Бен Ламм.

Расследование всей жизни Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти Криминал 12 минут чтения

Bloomberg пишет, что для «возрождения» волков компания связывалась с американскими музеями по всей стране, чтобы найти образец ДНК вымерших животных. По словам Бет Шапиро, ученым удалось найти череп животного возрастом 72 тысячи лет в Айдахо и его зуб возрастом 13 тысяч лет в Огайо.

«Получить геном было действительно сложно, они не жили в холодном климате, поэтому ДНК сохранилась не так хорошо», — рассказала Шапиро. Она добавила, что после секвенирования ДНК ученые взяли клетки серого волка и внесли в них 20 генных правок. Затем эти клетки поместили в яйцеклетки домашних собак и имплантировали в матки крупных гончих.

Ранее ученые этой же компании вывели шерстистых мышей, которым присущи черты мамонта. По их словам, этот эксперимент является лишь одним из шагов к созданию существ, похожих на мамонтов.