EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые создали шерстистых мышей с чертами мамонта

00:27 05.03.2025

Ученые из американской биотехнологической компании Colossal Biosciences рассказали, что им удалось создать генномодифицированных мышей. По их словам, это лишь часть эксперимента по созданию существ, похожих на мамонтов, которые могли бы помочь остановить таяние арктической вечной мерзлоты. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.

Colossal Biosciences утверждает, что эксперименты с шерстистыми мышами стали шагом на пути к генетической модификации азиатских слонов, которые станут более мохнатыми и смогут лучше переносить холод. Ученые надеются, что первый такой детеныш родится к концу 2028 года. Они должны будут жить в арктической тундре.

Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира
Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира
Он нарисовал мультфильм в бесплатной программе и обошел многомиллионные проекты. Это первый «Оскар» в истории Латвии
Мир14 минут чтения

В ходе исследования ученые модифицировали несколько генов мышей, отвечающих за цвет, текстуру и длину шерсти. Еще один модифицированный ген, обнаруженный и у мышей, и у мамонтов, отвечает за метаболизм и накопление жировой ткани.

Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal Biosciences, рассказал, что команда изучала геномы древних мамонтов и сравнивала их с геномами азиатских слонов, чтобы понять, чем они отличаются, и уже начала редактирование генома клеток последних.

Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании
Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании
С одной из девушек он познакомился, когда ей было 13, другая присылала ему интимные фото в 15 лет. Рэпер пока не прокомментировал обвинения
Общество12 минут чтения

«Со временем мы получим целую родословную слонов, адаптированных к холоду, которых мы сможем поместить обратно в дикую природу и которые смогут размножаться», — утверждает Ламм.

Компания утверждает, что благодаря тому, что эти существа будут вести пастбищный образ жизни, они будут способствовать увеличению площади лугов и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу из-за таяния вечной мерзлоты.

В то же время некоторые ученые, не принимавшие участия в исследовании, высказали свои опасения относительно научной ценности работы и возможности ее практического применения. По их словам, перейти от шерстистых мышей к адаптированным к холоду шерстистым слонам будет довольно сложно в заложенные компанией сроки. Часть ученых утверждает, что проект компании неэтичен и представляет собой рекламный трюк.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования