Ученые создали шерстистых мышей с чертами мамонта

Ученые из американской биотехнологической компании Colossal Biosciences рассказали, что им удалось создать генномодифицированных мышей. По их словам, это лишь часть эксперимента по созданию существ, похожих на мамонтов, которые могли бы помочь остановить таяние арктической вечной мерзлоты. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.

Colossal Biosciences утверждает, что эксперименты с шерстистыми мышами стали шагом на пути к генетической модификации азиатских слонов, которые станут более мохнатыми и смогут лучше переносить холод. Ученые надеются, что первый такой детеныш родится к концу 2028 года. Они должны будут жить в арктической тундре.

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В ходе исследования ученые модифицировали несколько генов мышей, отвечающих за цвет, текстуру и длину шерсти. Еще один модифицированный ген, обнаруженный и у мышей, и у мамонтов, отвечает за метаболизм и накопление жировой ткани.

Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal Biosciences, рассказал, что команда изучала геномы древних мамонтов и сравнивала их с геномами азиатских слонов, чтобы понять, чем они отличаются, и уже начала редактирование генома клеток последних.

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«Со временем мы получим целую родословную слонов, адаптированных к холоду, которых мы сможем поместить обратно в дикую природу и которые смогут размножаться», — утверждает Ламм.

Компания утверждает, что благодаря тому, что эти существа будут вести пастбищный образ жизни, они будут способствовать увеличению площади лугов и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу из-за таяния вечной мерзлоты.

В то же время некоторые ученые, не принимавшие участия в исследовании, высказали свои опасения относительно научной ценности работы и возможности ее практического применения. По их словам, перейти от шерстистых мышей к адаптированным к холоду шерстистым слонам будет довольно сложно в заложенные компанией сроки. Часть ученых утверждает, что проект компании неэтичен и представляет собой рекламный трюк.