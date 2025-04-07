Власти сообщили о блокировке сотен тысяч публикаций и каналов Telegram

Роскомнадзор объявил, что мессенджер Telegram удалил по его требованию более 373 тысяч публикаций и каналов. РКН неоднократно направлял в администрацию мессенджера требования удалить канал «ВЧК-ОГПУ» и конкретные материалы этого канала, сообщили ТАСС в ведомстве. Ранее стало известно, что ночью перестал открываться «ВЧК-ОГПУ» с аудиторией более миллиона пользователей и еще несколько десятков телеграм-каналов.

Материалы «ВЧК-ОГПУ» публиковал информацию, «признанную недостоверной», а также «экстремистские материалы», заявили ТАСС в РКН. Однако вопрос о причинах блокировки стоит направить администрации мессенджера, сообщили информагентству в ведомстве.

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В резервном канале «ВЧК-ОГПУ» утром появилось сообщение о том, что основной канал проекта был удален из мессенджера «без каких-либо предупреждений». Авторы поста рассказали, что с лета 2024 года «ВЧК-ОГПУ» признан в России «иноагентом», а в декабре власти страны впервые потребовали через суд удалить этот телеграм-канал. «Никаких ответов от Телеграм на свои запросы редакция канала не получает», — сообщили представители проекта.

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Позже они опубликовали список из восьми телеграм-каналов, которые фигурировали в одном с «ВЧК-ОГПУ» декабрьском решении суда, а ночью с 6 на 7 апреля оказались одновременно удалены с платформы. «Освободившиеся ссылки сразу оказались в руках лиц, связанных с российскими властями, что говорит о координации действий», — говорится в публикации.

Команда мессенджера в ответ на запрос «Агентства» заявила, что «ВЧК-ОГПУ» был удален его собственным владельцем, «возможно в результате несанкционированного доступа».