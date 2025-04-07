Telegram обвинили в удалении нескольких каналов по требованию российских властей

Минувшей ночью в мессенджере Telegram перестал открываться анонимный канал «ВЧК-ОГПУ», который публиковал сливы от силовиков. В заявлении резервной группы канала говорится, что он был удален без предупреждения.

«Без каких-либо предупреждений канал ВЧК-ОГПУ был удален из Телеграм. Все указывает на то, что это было сделано руководством Телеграм!» — сказано в публикации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ (резерв)».

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Позже в резервном канале появилось еще одно сообщение, в котором авторы заявили, что основатель мессенджера Павел Дуров и Telegram «начали удалять каналы по требованию российских властей». Авторы канала «Жаба и Гадюка» опубликовали постановление Таганского районного суда Москвы от декабря 2024 года по административному делу в отношении Telegram из-за нарушения порядка ограничения доступа к информации. В судебном документе приводится список из 22 телеграм-каналов, доступ к которым должен быть ограничен, в числе которых есть и «ВЧК-ОГПУ».

По данным резервного канала, минувшей ночью были удалены без предупреждения почти все каналы из этого списка.

«Как это ни печально, но решение Павла Дурова выполнять распоряжения Генпрокуратуры, ФСБ, Роскомнадзора и других российских госорганов приведут к блокировке Телеграм, если не во всем Евросоюзе, то уже точно в его отдельных странах. От этого шага эти страны удерживало именно то, что Дуров ранее не выполнял подобные распоряжения российских властей и не участвовал в госцензуре», — говорится в сообщении «ВЧК-ОГПУ (резерв)».

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Летом 2024 года «ВЧК-ОГПУ» и связанный с ним проект «Русский криминал» (Минюст назвал авторами журналистов Александра Шварева и Алишера Абдуллаева) были признаны российскими властями «иностранными агентами». У канала было свыше миллиона подписчиков.

ТАСС пишет, что в 2019 году Шварев и Абдуллаев были объявлены в международный розыск и заочно арестованы в рамках предварительного следствия по уголовному делу о вымогательстве у бизнесмена Алишера Усманова. Сами журналисты отрицают свою вину и считают, что к уголовной ответственности их привлекли незаконно.