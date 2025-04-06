TikTok обвинили в распространении контента с выпрашиванием подарков

Организация Observer и представители экспертного сообщества считают, что соцсеть TikTok продвигает контент с людьми, которые выпрашивают у зрителей виртуальные подарки во время прямых трансляций, сообщает The Guardian. Администрация платформы не согласна с обвинениями.

Журналисты пишут, что прямые эфиры с таким контентом стали широко распространенной практикой, они могут идти часами и не подвергаться модерации. TikTok при этом получает до 70% на сборах и комиссиях, а его алгоритмы способствуют дальнейшему распространению таких стримов.

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Журналисты отмечают, что аккаунты, проводящие трансляции с акцентом на необходимость пожертвовать им денег, часто используют детей, пожилых людей и инвалидов. Для создания образа нищеты используются помещения с минимальным ремонтом и качеством отделки. Во время стрима находящиеся в объективе камеры люди благодарят зрителей за пожертвования или выполняют определенные унизительные задания, часть их которых являются опасными для здоровья.

The Guardian отмечает, что анализ контента таких трансляций позволяет утверждать, что некоторые из них создаются централизованно. Отдельные действующие лица появляются в видео разных людей, продолжая выдавать себя за одну семью, также отмечено использование одинаковых студий для проведения трансляций в разных аккаунтах. Эксперты, как отмечают журналисты, называют такое использование детей эксплуатацией. Проведенный анализ показал, что в последние месяцы стримы проводятся из Индонезии, Пакистана, Афганистана, Сирии, Египта и Кении.

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Observer утверждает, что TikTok удалил проводящие такие стримы аккаунты только после прямой жалобы от организации, обычные обращения через службу поддержки не принесли результата. Администрация платформы заявила, что считает такой контент «попрошайничеством» и отметила, что он запрещен для показа в TikTok.

«Я призываю TikTok принять немедленные меры и обеспечить соблюдение своей собственной политики в отношении эксплуататорского попрошайничества, а также серьезно поставить под сомнение «комиссию», которую он берет с самых уязвимых людей мира», — заявил специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер.

«Любой контент в прямом эфире, в котором дети выпрашивают подарки, не разрешен на TikTok», — отметил представитель платформы. Пресс-служба TikTok отчиталась о блокировке 4 миллионов трансляций в месяц, не сообщив подробностей о модерации контента с выпрашиванием денег.