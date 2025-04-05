Ветер сорвал женщину с балкона во время урагана

Сильный ветер снес женщину с балкона во время урагана в Красноярске, сообщает издание «7×7» со ссылкой на региональные СМИ и информацию из регионального управления МВД. Она упала с третьего этажа и разбилась насмерть.

Инцидент произошел 5 апреля. Красноярское медиа ТВК отмечает, что в регионе продолжается ураган, который срывает крыши домов, валит деревья и рекламные баннеры. В некоторых населенных пунктах сильный ветер поднимает пыль — из-за этого жители жалуются на практически нулевую видимость.

Журналисты также сообщают, что ураган бушует и в соседней Хакасии. В Усть-Абаканском районе республики начались степные пожары, жители вынуждены сами тушить очаги возгорания. К ним приехал глава региона Валентин Коновалов, главы районов призывают жителей добровольно помогать пожарным и спасательным службам. В Красноярском крае уже горят жилые дома в нескольких населенных пунктах.

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«7х7» отмечает, что в двух районах красноярского города Минусинск проводится эвакуация. Региональное издание «Сибирский экспресс» сообщает, что Красноярская железная дорога направила два пожарных поезда в Хакасию и Красноярский край.

Телеграм-канал Baza утверждает, что огонь приближается к региональным трассам — фактически нет движения по дороге к аэропорту Красноярска. Водители жалуются на низкую видимость и вынуждены возвращаться обратно по встречной полосе. На дороге Саяногорск-Абакан ветер срывает контейнеры с большегрузов.

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Глава Хакассии Коновалов сообщил, что скорость ветра в республике достигает 30 метров в секунду, в некоторых населенных пунктах отключено электричество. В Хакассии введен режим ЧС. Власти Красноярского края и губернатор Михаил Котюков пока не объявляли о количестве пострадавших и о мерах, предпринятых для ликвидации последствий урагана.