Мужчина ради воссоединения с бывшей девушкой украл прах ее отца

На Тайване мужчина украл с военного кладбища урну с прахом отца своей бывшей девушки, чтобы шантажом заставить женщину возобновить отношения. Мужчина заявил бывшей партнерше, что в противном случае «она никогда больше не увидит своего отца», сообщает издание South China Morning Post.

Мужчине 57 лет, его фамилия — Лв, он владеет куриной фермой в городе Новый Тайбэй. У бизнеса значительные долги, предприниматель живет за счет финансовой поддержки своей семьи, сообщила журналистам полиция. Его бывшей подруге по фамилии Танг 48 лет, их отношения длились пятнадцать лет, однако в том числе из-за финансовых причин женщина решила, что у этих отношений нет будущего, пишет South China Morning Post.

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Пара рассталась в 2023 году, Танг прервала с Лв все контакты. Однако мужчина не смог смириться с разрывом и следующие два года неоднократно угрозами пытался заставить женщину помириться, узнали журналисты.

В мае прошлого года Лв начал исследовать военное кладбище на горе Учжи, где покоится прах отца Танг. Это крупное мемориальное сооружение, где похоронены останки выдающихся личностей, сыгравших заметную роль в истории Тайваня.

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Лв сразу задумал украсть урну с прахом отца Танг, «чтобы выплеснуть свои эмоции и заставить ее примириться», пишет South China Morning Post. В августе прошлого года мужчина успешно похитил урну, а в декабре пришел к дому Танг и вывесил на улице портрет ее отца. Женщина не знала об украденной урне, и поэтому не отреагировала.

Однако в начале этого года, незадолго до Дня святого Валентина, Лв отправил Танг еще одно письмо с угрозами. В письме были фотографии украденной урны и предупреждение, что если Танг откажется от примирения, то «никогда больше не увидит своего отца».

Это заставило женщину обратиться в полицию. Полицейские связались с военными, получили разрешение на осмотр кладбища и убедились, что пломба на ячейке для урны сломана, а сама урна и мемориальная табличка отца Танг пропали.

Лв на допросе отрицал все обвинения, включая кражу урны, однако записи с камер наблюдения навели полицию на след праха отца Танг. Урну удалось найти спрятанной неподалеку от куриной фермы предпринимателя, сообщили правоохранители. По их словам, ранее мужчина уже отбывал тюремный срок за мошенничество и отмывание денег.