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Общество

В России предложили ужесточить цензуру в интернете

2 минуты чтения 21:04 4 апреля

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС, что в России необходимо «активизировать работу по выявлению и пресечению распространения деструктивного контента» в интернете.

«Следует установить жесткий государственный контроль за соблюдением установленных ограничений и порядка распространения информационной продукции, в том числе запрещенной, среди несовершеннолетних, включая печатные издания, музыкальные и сценические, кино- и аудиопроизведения, компьютерные игры», — утверждает Бастрыкин.

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Помимо этого, по его мнению, в стране нужно выпускать больше произведений об участниках войны в Украине. Бастрыкин напомнил, что в 1940-е годы было снято более ста фильмов о Второй мировой войне. «Молодежи нужны примеры тех, у кого учиться героизму и самоотверженности», — добавил глава СК.

Интервью Бастрыкина посвящено подростковой преступности. По его словам, в прошлом году больше половины преступлений были совершены в корыстных целях и часто носили «импульсивных характер». В то же время Бастрыкин обвинил интернет в распространении недостоверной информации, которая побуждает подростков совершать преступления.

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«В последние годы общество столкнулось с субкультурами, провоцирующими подростков на совершение преступлений. Их быстрое распространение обусловлено активным использованием подростками сети Интернет для общения и получения информации, в том числе и деструктивной направленности», — утверждает глава СК.

По его мнению, подростков втягивают в криминальную деятельность через мессенджеры и заставляют их торговать наркотиками и устраивать диверсии. Бастрыкин также упомянул видеоигры, которые оказывают на подростков негативное влияние.

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