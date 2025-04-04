Учительница умерла во время урока после отказа врачей оказать ей помощь

В Сочи 45-летняя учительница гимназии №15 Елена Ш. умерла во время урока. До этого врачи отказались оказать ей помощь и назвали ее «психичкой». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родителей учащихся и местные СМИ.

Как пишет телеграм-канал, женщине стало плохо за неделю до смерти. Накануне она решила обратиться к врачам, однако в больнице ее не пустили на прием, объяснив это тем, что рабочее время терапевта уже закончилось. Медик направил Елену к дежурному врачу, но тот тоже отказался помочь женщине.

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«Жесть полная. Вчера у меня был приступ. Сегодня за закрытыми дверьми услышала, что я психичка. После того, как она меня не приняла, у меня приступ был. Я заглядываю к терапевту и задыхаюсь. Мне говорят, что рабочий день окончен. Я домой не дойду. У меня началась истерика, я села расплакалась. Мне говорят идите, попробуйте. Вдруг Вас примут», — рассказывала Елена после визита в больницу.

Она записала голосовые сообщения своим знакомым, в которых рассказала, что причиной приступа, во время которого женщина задыхалась, врач назвал то, что она стареет, и посоветовал «искать проблему в своей голове».

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Когда Елена пришла на работу, родители школьников заметили ее болезненный вид. Учительнице стало плохо на лестнице, и она не смогла дойти до класса. Другие преподаватели вызвали скорую помощь и попытались реанимировать коллегу, но им это не удалось. По словам родителей, машина скорой ехала очень медленно. У Елены осталось трое несовершеннолетних детей, которые ходят на учебу в ту же гимназию, где она работала.