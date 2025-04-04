В России около двух тысяч детей пострадали от насилия в семье

В 2024 году в России около двух тысяч детей пострадали от домашнего насилия. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

«По расследованным в 2024 году уголовным делам число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семьи, составило около 2 тысяч человек», — заявил Бастрыкин.

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По его словам, подобные преступления в отношении детей со стороны членов семьи носят скрытый характер. Дети часто умалчивают о происходящем, так как бывают напуганы, подавлены и боятся, что им не поверят, уточнил глава Следственного комитета. «То есть, по сути, таких преступлений гораздо больше, чем нам представляет криминальная статистика», — добавил он.

Всего в 2024 году следователи Следственного комитета расследовали более 21 тысячи преступлений против детей. По оценке ведомства, число погибших от преступлений детей в России увеличилось на 10% по сравнению с 2023 годом — до 1082. Почти 17 тысяч несовершеннолетних детей были признаны потерпевшими в 2024 году, что немногим меньше, чем в предыдущем году, когда их число составило 18 тысяч.

Бастрыкин рассказал, что среди потерпевших детей 266 — в возрасте до 1 года, 831 — от 1 года до 5 лет, 2,6 тысячи — от 6 до 10 лет, более 6 тысяч — от 11 до 14 лет. Подростков в этой категории зафиксировано 7 тысяч.

«При этом криминальные посягательства в отношении несовершеннолетних становятся все более безнравственными. К сожалению, жестокое обращение с детьми стало распространенным явлением», — заявил глава Следственного комитета. Он также отметил, что насильственные преступления в отношении детей чаще всего совершают их члены семьи.

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Ежегодно во всем мире более половины детей в возрасте от двух до 17 лет подвергаются различным формам насилия — это около миллиарда человек. Самой распространенной формой насилия остаются телесные наказания. Не менее трех из пяти детей регулярно подвергаются домашнему насилию. Кроме того, дети становятся жертвами травли (от 25 до 50%), психологического давления, а также сексуализированного насилия — ему подвергается каждая пятая девочка и каждый седьмой мальчик.

