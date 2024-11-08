Более половины детей в мире страдают от насилия

Ежегодно во всем мире более половины детей в возрасте от двух до 17 лет страдают от разных форм насилия — это около миллиарда человек. Такие данные были озвучены на международной конференции в Колумбии, где более ста стран обязались положить конец насилию в отношении детей.

Согласно оценкам экспертов, самым распространенным видом насилия в отношении детей являются телесные наказания. Как минимум трое из пяти детей регулярно подвергаются домашнему насилию. Дети также подвергаются травле (от 25 до 50%), психологическим травмам, а также сексуализированному насилию (каждая пятая девочка и каждый седьмой мальчик).

ВОЗ отмечает, что жестокое обращение с детьми часто происходит за закрытыми дверями и никем не фиксируется. Кроме того, дети не всегда способны сообщить о насилии — менее половины пострадавших рассказывают об этом кому-то еще, а менее 10% получают необходимую помощь.

Западный мир поразила эпидемия инфантилизма Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье Мир 9 минут чтения

Такая ситуация повышает риски возникновения краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем, включая тревожные расстройства, депрессию, злоупотребление психоактивными веществами и снижение успеваемости. Насилие также может привести и к смерти. По данным ВОЗ, минимум одного ребенка убивают каждые 13 минут. Насилие с применением огнестрельного и другого оружия является ведущей причиной смертности среди подростков мужского пола.

«В большинстве случаев насилие можно предотвращать, но для миллионов детей во всем мире оно остается повседневным кошмаром и оставляет раны, сохраняющиеся на протяжении нескольких поколений», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ напоминает, что несмотря на успехи отдельных стран, снижение общей распространенности насилия в отношении детей достигается медленно. По статистике примерно девять из десяти детей проживают в странах, где телесные наказания, сексуализированное насилие и эксплуатация до сих пор не запрещены законом.

Стоит ли замораживать яйцеклетки Какие риски несет эта процедура и сколько стоит Общество 5 минут чтения

Отмечается, что озвученные на конференции обязательства предусматривают ликвидацию физических наказаний, реализацию новых инициатив в области цифровой безопасности, повышение разрешенного законом возраста вступления в брак и выделение ресурсов на просвещение родителей и защиту детей.

На мероприятии десятки стран заявили о намерении вкладывать ресурсы в оказание поддержки родителям и воспитателям. Восемь стран, в том числе Чехия, Кыргызстан и Таджикистан, обязались принять законодательство, запрещающее применение телесных наказаний при любых обстоятельствах.

Испания обязалась принять новый закон об обеспечении безопасности в цифровом пространстве. Соломоновы Острова, в свою очередь, объявили о решении повысить возраст вступления в брак с 15 до 18 лет.