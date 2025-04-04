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Общество

Обвиненного в растлении из-за читки пьесы режиссера оправдали

2 минуты чтения 08:29

Самарский областной суд полностью оправдал театрального режиссера из Тольятти Григория Берсенева. Его обвиняли по целому ряду уголовных статей, включая растление малолетних и распространение порнографии, из-за того, что он читал подросткам пьесу английского драматурга Ребекки Причард «Дворовая девчонка», посвященное неблагополучным девушкам-подросткам. Об этом сообщает местное издание 63.ру. 

Ранее обвинения в адрес Берсенева прокомментировала журналист, правозащитник, член Совета по правам человека Ева Меркачева. «Григория обвиняли в том, что он читал с подростками никем и никогда не запрещенный спектакль. Просто читал! Но там были нецензурные слова и рассказы о плохих девочках», — написала она в своем телеграм-канале. При этом Меркачева подчеркнула, что замысел пьесы «предостеречь подростков от алкоголя, наркотиков, ранней половой жизни и преступлений», однако «нашлись моралисты, которые увидели в этом крамолу».

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На режиссера пожаловались матери несовершеннолетних актрис. В результате Берсеневу предъявили обвинения в насильственных действия сексуального характера (ст. 132 УК), распространении порнографии (ст. 242 УК), совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет (ст. 135 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). В совокупности режиссеру грозило до 25 лет тюремного заключения, а на время следствия и суда его заключили под домашний арест.

Позже представители прокуратуры отказались от всех обвинений, кроме неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По нему суд признал Берсенева виновным, но прекратил дело в связи с истечением срока давности. Защита режиссера обжаловала это решение, а Самарский областной суд удовлетворил апелляцию, полностью оправдав режиссера.

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Как рассказали адвокаты Берсенева, среди прочих в его защиту выступила и Ребекка Причард — автор пьесы, читка которой стала поводом для уголовного преследования режиссера. Она написала письмо, в котором рассказала, что «не вкладывала ничего пошлого» в пьесу и пожелала Берсеневу победы в суде.

Сам режиссер после его оправдания заявил, что «с постановками, а тем более работой с детьми, покончено».

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