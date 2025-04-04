Богатым россиянам за рубежом не хватает дворецких

Уехавшие из России состоятельные россияне не могут найти личных дворецких. Соответствующие вакансии месяцами висят на сайтах по поиску работы, обратило внимание The Moscow Times.

Издание обнаружило более шести вакансий дворецких в разных странах. Среди требований к кандидатам — готовность к частым путешествиям, работа с клиентами ультравысокого уровня достатка и владение русским языком.

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По данным The Moscow Times, русскоязычного сотрудника ищут для работы на яхте длиной 120 метров. В обязанности работника, согласно объявлению, входит приветствие гостей, помощь с багажом и «предоставление персонализированного обслуживания для повышения комфорта» гостей. Также кандидат должен быть готов подавать блюда, помогать в выборе напитков и координировать специальные мероприятия для гостей.

Также с осени 2024 года русскоязычного дворецкого ищут в Монако. В его обязанности входит управление штатом горничных, официантов и поваров. На этой должности кандидату предлагают зарплату в пять тысяч евро в месяц.

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В Италии соискателям предлагают жилье и оплачиваемые перелеты, а также помощь с визами для граждан России. Кроме того, аналогичные вакансии открыты на Кипре, в Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах. «Эта престижная и ответственная роль требует безупречного внимания к деталям, предвосхищения потребностей и знания тонкостей премиального сервиса», — говорится в одном из объявлений.

Сразу двух дворецких ищут в Ташкенте. Им предлагают проживание в отдельной комнате и зарплату в 70 тысяч долларов в год. Для приема на работу нужно предоставить рекомендации и продемонстрировать предыдущий опыт работы на аналогичных должностях и знание русского языка.

Как пишет The Moscow Times, повышенный спрос на дворецких за границей может быть обусловлен тем, что многие состоятельные россияне меняют свое гражданство. Так, более 20 российских миллиардеров из обновленного списка Forbes попросили считать их гражданами других государств.