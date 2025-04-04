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Общество

Хлебопеки пожаловались на качество образования в пищевом вузе

2 минуты чтения 15:46 4 апреля

Национальный союз хлебопечения (НСХ) написал обращение в правительство с просьбой обратить внимание на частые скандалы и плохое оснащение ведущего пищевого вуза страны — Российского биотехнологического университета. По данным НСХ, такая ситуация мешает студентам получению качественного образования, пишет РБК.

Сообщается, что обращение было отправлено на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В письме члены НСХ отметили, что некоторые подразделения вуза не отвечают современному уровню развития пищевых производств. Они также напомнили, что за последние годы вуз оказывался в центре скандалов из-за претензий силовиков к его руководству. За короткий период в университете сменилось уже несколько ректоров и проректоров, говорится в обращении.

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В октябре 2022 года по обвинению в мошенничестве был арестован Михаил Балыхин, который на тот момент занимал должность ректора Росбиотеха. По данным РБК, с тех пор обязанности ректора вуза исполняли попеременно четыре человека, включая нынешнюю и.о. Наталью Жукову.

В НСХ утверждают, что из-за постоянной смены руководства, из университета стали увольняться квалифицированные преподаватели. «Такая продолжительная нестабильность руководящего состава не способствует диалогу на перспективу и вовлеченности предприятий-работодателей в образовательный процесс», — считают в НСХ.

Они также обеспокоены репутацией вуза, которая, по их словам, пострадала из-за частых скандалов. «Индустриальная часть хлебопекарной отрасли с сожалением вынуждена констатировать, что имя вуза как в публичном пространстве, так и в отраслевом сообществе теперь больше связано с негативными новостями, нежели с образовательной деятельностью в целом и достижениями в ней», — говорится в письме. 

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В пресс-службе правительства сообщили, что обращение НСХ направили в Минобразования и науки. В самом министерстве заявили, что в конце 2023 года провели внеплановую проверку Росбиотеха. Тогда были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, управлении федеральным имуществом и закупках, заявили в ведомстве.

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