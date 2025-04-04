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Общество

Выпускающая аналог «Оземпика» российская фармкомпания раскритиковала шоу о похудении

2 минуты чтения 21:40 4 апреля

Компания «Герофарм», которая два года назад выпустила первый в России аналог перпарата «Оземпик», использующегося в том числе для снижения веса, подала иск в московский Арбитражный суд против телекомпании «Пятница» и онлайн-кинотеатра «Премьер» и потребовала приостановить показы шоу «Большие девочки». Об этом сообщает Forbes.

В компании утверждают, что организаторы программы подвергают участниц с хроническим заболеванием, для которого характерна высокая степень избыточного веса, чрезмерным физическим нагрузкам и психологическому давлению, что может негативно отразиться на женщинах. 

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«Некорректные физические нагрузки провоцируют ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других жизненно важных органов, а психологическое давление на людей с таким диагнозом может усугубить существующие расстройства пищевого поведения и привести к развитию депрессивных состояний», — заявили в «Герофарм».

В пресс-службе компании также отметили, что шоу имеет маркировку 16+, что делает его доступным для подростков. Проект может негативно сказаться на восприятии несовершеннолетними своего тела и заставить их следовать стандартам красоты без должной критической оценки.

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«В школьных коллективах это приводит к буллингу по физическим признакам, дети высмеивают сверстников за лишний вес и особенности внешности. Такая травля усиливает негативные установки и развивает комплекс неполноценности», — добавили в компании.

«Герофарм» выпустила аналог «Оземпика» с действующим веществом семаглутид в 2023 году. Вместе с этим свои препараты выпустили также «Промомед» и «ПСК Фарма». В прошлом году продажи средств для похудения принесли компаниям суммарно почти 10 миллиардов рублей.

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