Российские переговорщики, участвующие в обсуждении мирного соглашения по Украине, оказались сильнее американских. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на опрошенных экспертов по России.

Так, бывший старшим директором по России в Совете национальной безопасности при администрации Джорджа Буша-младшего, а ныне научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм увидел признаки того, что переговоры идут не так, как хотелось бы американской администрации. По его словам, на это указывает реакция Дональда Трампа на слова Владимира Путина о нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского. Трамп тогда заявил, что «зол» и «взбешен» заявлением Путина.

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«Я думаю, это показывает, что администрация Трампа очень стремится продемонстрировать прогресс, вещи, на которые они могут указать как на успех, и скрывать возникающие сложности», — сказал он. Ранее сам Трамп и его представители действительно не раз заявляли о значительном прогрессе в переговорах о достижении мира в Украине.

«Мы видели, как президент Трамп и другие члены правительства США регулярно и публично шли на уступки. А это обычно не то, что вы делаете в процессе, предшествующем переговорам», — отметил, в свою очередь, глава Женевского центра политики безопасности и бывший генеральный директор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер. «У меня также были вопросы о беспристрастности и справедливости», — добавил он.

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Директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев раскритиковал состав американской делегации, которая участвовала в недавних переговорах с российскими представителями в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Эксперт подчеркнул, что в нее не вошли опытные эксперты по России, а спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф получил эту должность лишь благодаря тому, что является другом и бизнес-партнером президента США.

«Для русских это очень легкая команда, и они определенно обходят своих американских коллег. И на данный момент, я думаю, они весьма успешны», — убежден Габуев. Он также отметил, что Россия смогла убедить США начать улучшение отношений параллельно мирным переговорам, а не по их результатам. Это, по мнению эксперта, является «большой победой российской дипломатии».