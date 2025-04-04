Четверть продающегося в России сливочного масла признали некачественным

Почти 25% проб сливочного масла, взятых специалистами Россельхознадзора для лабораторных исследований, оказались не соответствующими нормам качества. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение ведомства.

В сообщении говорится, что в ходе масштабной проверки качества молочной и кисломолочной продукции было отобрано 10199 образцов. В результате в более чем 13% проб молока и другой молочной продукции было выявлено несоответствие заявленному производителями составу. Также некачественными оказались 16,18% исследованных сыров, 14,4% образцов творога, 13,24% сухого молока и 11,22% сметаны.

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По данным Россельхознадзора, доля некачественной продукции в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом, ее оказалось 13,9% против 12,04%. В значительном числе случаев нарушения были обнаружены у российских производителей. Так, из 8648 образцов отечественной продукции несоответствующим заявленному производителем составу оказали 15,37%.

В свою очередь, в Минэкономразвития призвали не делать окончательных выводом на основании представленных Россельхознадзором данным, отметив, что исследована была лишь часть российского рынка молочной продукции.

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19 марта Россельхознадзор обвинил торговую сеть «Светофор» в том, что ее магазины стали площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. К такому выводу в ведомстве пришли по итогам нескольких проверок, проведенных в торговых точках сети в нескольких регионах страны в феврале и марте 2025 года. Так, проверяющие обнаружили не только поддельные продукты, но и серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости. В частности, в сливочном масле и сырах ряда производителей нашли растительные жиры.