Предположительно высаженного из электрички щенка ищут в Ленинградской области

Обновлено в 19:50. Сбежавшего с дачного участка своей хозяйки щенка Блюма нашли в Ленинградской области, сообщил телеграм-канал Baza. По данным местных телеграм-каналов, Блюм находился в Колпинском районе. О том, что щенок найден, уже сообщили его хозяйке.

В Ленинградской области поисковая группа «Юки Дома» ищет семимесячного щенка по кличке Блюм, который сбежал с дачного участка своей хозяйки Анастасии и уехал на поезде «Ласточка». Оттуда, как утверждают очевидцы, его высадили, передает РБК.

По данным издания, сообщения о пропаже Блюма появились еще 1 апреля в местных пабликах. Спустя два дня телеграм-канал Baza написал, что щенка высадил из электрички охранник, и сравнил произошедшее с историей с котом Твиксом, который погиб после того, как проводница высадила из вагона поезда на мороз.

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По словам хозяйки Блюма, он сбежал с участка недалеко от станции Поповка и уехал в направлении станции Колпино. При этом у Анастасии нет точных данных, высадили ли ее собаку из поезда или щенок вышел самостоятельно. В свою очередь Baza пишет, что Блюма попытался высадить один из пассажиров, но ему это не удалось. Когда поезд остановился на близлежащей станции, как утверждают очевидцы, его все же выгнали из вагона.

«Мы ищем его всеми силами, но после того момента, как его выгнали из поезда, не было ни одного достоверного сигнала. Это значит, что он может быть где угодно: в городе, на промзоне, в частном секторе или уже за много километров от Колпино… Вместо того чтобы передать его в службу поиска хозяев, кондукторы просто выбросили испуганное животное на улицу», — рассказали представители группы «Юки Дома». По их словам, в поисках Блюма участвуют около ста человек.

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В то же время в Службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги заявили, что в связи со случившимся была проведена проверка. В ходе нее выяснилось, что «поездная бригада соблюдала регламент работы, обеспечивала безопасность пассажиров, но не выгоняла собаку из поезда». Представители службы утверждают, что Блюм вышел из поезда сам.