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Криминал

Изнасиловавшего девушку студента-гинеколога освободили от наказания из-за его «таланта и целеустремленности»

2 минуты чтения 21:24 3 апреля | Обновлено: 22:50 3 апреля

Суд в бельгийском городе Лёвен признал виновным в изнасиловании и освободил от наказания студента магистратуры Р.В., который учится в Лёвенском католическом университете на акушера-гинеколога, сообщает газета HLN. Суд также отказался выписывать охранный ордер, который бы запретил виновному приближаться к пострадавшей. Согласно приговору, мужчина должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 3800 евро, при этом он будет считаться несудимым, если не совершит других преступлений в течение пяти лет.

«Неоспоримо, что он переступил черту дозволенного. Мужчина проявил неуважение к физическим, психологическим и сексуальным границам жертвы. Однако он еще молод и не имеет судимостей. Кроме того, он талантливый и целеустремленный человек как в профессиональной, так и в личной жизни. Если признать его виновным, но не наказывать, он будет чувствовать себя виноватым, и вероятность повторного совершения преступления будет предотвращена, при этом человек не пострадает в социальном плане», — цитирует решение суда бельгийская телерадиокомпания VRT.

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Главный врач университетской больницы Лёвена Герт Ван Аш в день приговора, 1 апреля, заявил, что его учреждение совместно с Лёвенским католическим университетом рассмотрит приговор суда и «решит, как действовать дальше». Также он сообщил, что медика «в качестве меры предосторожности» отстранили от работы в больнице.

Приговор начали активно обсуждать в соцсетях. Пользователи тиктока выкладывают видео, в которых осуждают приговор и возмущаются тем, что он, по их мнению, слишком мягкий, особенно с учетом профессии обвиняемого.

Согласно приговору суда, Р.В. родом из Антверпена, сейчас он учится в магистратуре на акушера-гинеколога. 9 ноября 2023 года ночью он встретил пострадавшую в баре Recup в Лёвене. Студент сообщил суду, что девушка спросила у него адрес ближайшего ночного магазина, и он решил проводить ее туда. После этого они вернулись в бар, но друзей студентки там уже не было.

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После этого мужчина позвонил с телефона студентки ее подруге, чтобы отвезти ее к ней домой, говорил он суду. По дороге, как он утверждает, они говорили об учебе и личной жизни, и девушка один раз поцеловала его. Когда они дошли до дома подруги около 5:30 утра, дверь никто не открыл, тогда он предложил девушке переночевать у него.

Согласно показаниям студента, у него дома они «занялись сексом» в течение 5-10 минут, после этого он сказал девушке, что был без презерватива, она «начала паниковать» и вышла из комнаты, а он уснул примерно в 9 утра. На заседании он признал свою вину перед потерпевшей.

В показаниях пострадавшей студентки из приговора суда написано, что она помнит только, как заказала пинту пива в баре, а следующее воспоминание — как она проснулась в постели рядом с подсудимым около 9 утра. 11 ноября она подала заявление об изнасиловании, однако допросили ее лишь через семь месяцев, 27 июня 2024 года.

Представитель потерпевшей подчеркнул во время слушаний, что она не была в состоянии дать активное согласие на сексуальный контакт. Также он указал что у его подзащитной была менструация, и поэтому «ей бы не пришло в голову заниматься сексом».

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Суд признал мужчину виновным, однако отсрочил исполнение наказания на пять лет. Если в этот период он совершит другое преступление, то ему будет назначено наказание и за изнасилование, и по новому делу. VRT объясняет, что это решение позволяет считать студента юридически несудимым. Также суд отказался запрещать студенту приближаться к потерпевшей, лишь обязав его выплатить ей 3800 евро компенсации.

По словам адвоката потерпевшей, его подзащитная не настаивала на суровом наказании для подсудимого, и главным для нее в этом деле было признание вины.

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