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Общество

Московский таксист потребовал с пассажирки 19 тысяч рублей за поездку из аэропорта

2 минуты чтения 21:53 3 апреля

В Москве таксист потребовал от женщины и сопровождавшего ее волонтера заплатить за поездку из аэропорта Домодедово до гостиницы на проспекте Мира 18970 рублей. об этом сообщается в телеграм-канале полпредства Бурятии в Москве.

В посте сказано, что женщина, чье имя не называется, приехала искать своего без вести пропавшего сына. К публикации прикреплена фотография, на которой видно, что водитель потребовал заплатить за поездку по счетчику. Итоговая сумма складывалась из почти 11,3 тысяч рублей за затраченное на поездку время, чуть более семи тысяч рублей за расстояние и 500 рублей за подачу машины и посадку пассажиров.

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«К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости. На удочку аферистов клюют в том числе бойцы СВО и их родственники», — заявили в полпредстве.

Отмечается, что водитель снизил цену до пяти тысяч рублей после звонка в полицию. В полпредстве посоветовали пользоваться официальными агрегаторами такси и сообщать о правонарушениях в полицию.

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