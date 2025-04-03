Раскрывавшего резонансные преступления бывшего полицейского арестовали в Нижнем Тагиле

Бывшего полицейского из Нижнего Тагила Руслана Белоконного, у которого ранее был конфликт с местным МВД, арестовали, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. В конце февраля он был заочно арестован и объявлен в розыск. 3 апреля суд признал законным заочный арест и взял Белоконного под стражу в зале суда.

«В суде с вещами. Устал от этой бесконечной истории, но прорвемся», — сказал перед заседанием Белоконный «Холоду».

Решение об аресте сроком на два месяца, которое сегодня утвердил Свердловский областной суд, было вынесено 26 февраля Тагилстроевским районным судом. Формальной причиной для такой меры пресечения стала неявка Белоконного на процесс по делу о подмене анализов. В апелляционной жалобе, которая есть в распоряжении «Холода», Белоконный указывал, что 24 сентября его удалили из зала судебного заседания.

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«При удалении меня из зала судебного заседания, судом мне не разъяснялись обязанности о том, что я должен присутствовать в помещении суда во время рассмотрения уголовного дела, а было сказано, что я обязан явиться на стадию прений сторон, и о данной дате мне сообщит секретарь судебного заседания. Никаких расписок о необходимости являться в суд во время рассмотрения уголовного дела мне не давали, и я их не заполнял», — отмечал он.

Ранее прокурор ходатайствовал об аресте Белоконного, который находился под подпиской о невыезде, ссылаясь на то, что подсудимому были отправлены письма о необходимости явки, но он не пришел. Обвинение посчитало, что он скрылся от органов следствия и суда. Защита Белоконного обжаловала это решение суда. Сам бывший полицейский объяснял, что живет в Нижнем Тагиле по адресу регистрации, ни от кого не скрывается, регулярно ходит на работу и водит сына в хоккейную школу. Свердловский областной суд тем не менее посчитал, что доводы Белоконного о том, что он не был извещен судом о дате, месте и времени явки в судебное заседание, не нашли подтверждения.

Эпизод, в котором обвиняют Белоконного, произошел 21 апреля 2020 года. Следствие посчитало, что полицейские подменили анализы детского тренера по хоккею Алексея Атанасова, которого задержали в одном из баров Нижнего Тагила во время пандемии и затем повезли на освидетельствование. По делу о подмене анализов проходили четверо полицейских, их обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии СК, Долганов намеренно сдал мочу за Атанасова, чтобы у того были «чистые» анализы (в ином случае ему могло бы грозить до 15 суток за употребление наркотиков по ст. 6.9 КоАП). При этом Белоконного следствие обвинило в том, что он якобы помог коллеге выдать себя за другого человека. Следствие шло почти три года. Двух полицейских полностью оправдали, а Руслан Белоконный и его бывший коллега Павел Долганов в сентябре 2023 года были приговорены к исправительным работам. Но спустя четыре месяца областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Белоконный неоднократно говорил о своей невиновности и связывал преследование с конфликтом с начальником полиции Нижнего Тагила Ибрагимом Абдулкадыровым. По словам Белоконного, сначала Абдулкадыров присвоил себе чужие госнаграды за раскрытие убийства подростка Дмитрия Чебыкина, что привело к недопониманию между ним и работавшим над раскрытием дела Белоконным. А после у Белоконного был личный конфликт с сыном Абдулкадырова.

Незадолго до заведения уголовного дела Белоконного уволили из МВД. В Нижнем Тагиле бывший оперуполномоченный стал медийной фигурой из-за раскрытия резонансных преступлений прошлых лет.