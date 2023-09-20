Раскрывавшего резонансные преступления экс-полицейского из Нижнего Тагила приговорили к исправительным работам 

Бывшего полицейского из Нижнего Тагила Руслана Белоконного, у которого ранее был конфликт с местным МВД, приговорили к двум годам исправительных работ. 20 сентября Тагилстроевский районный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий по делу о подмене анализов. Об этом «Холоду» рассказал сам Белоконный. В ходе процесса прокуратура запросила для него реальный срок.

Руслан Белоконный не считает себя виновным и намерен обжаловать приговор. «Конечно же, мы не согласны с решением суда, считаем, что оно необоснованно и не подтверждается теми доказательствами, которые были исследованы нами в ходе следствия: допросы свидетелей, видеозаписи», — сказал «Холоду» его адвокат Алексей Усатов.

Он добавил, что таким решением суд изменит жизнь его подзащитного, его распорядок дня, общение с семьей, его доход. «Если решение вступит в силу, органы, которые будут следить за исполнением наказания, обяжут его работать там, где они захотят, — говорит Усатов, — Мой подзащитный может не обладать какими-то техническими навыками, а его обяжут работать в технической профессии или тому подобное. Очень некомфортный вид наказания».

Сам Белоконный говорит, что не собирается сдаваться. «Морально я был готов, что меня признают виновным, несмотря на то, что все свидетели сказали, что я ничего противоправного не совершал. Все, что от меня зависит, сделаю, пройду все судебные инстанции. Хотя, если честно, иллюзий никаких не питаю. В этом деле чувствуется сильное давление сверху», — сказал он «Холоду».

По делу о подмене анализов проходили четверо полицейских. Двух полностью оправдали, а Руслан Белоконный и его бывший коллега Павел Долганов были приговорены к исправительным работам. Эпизод, который лег в основу дела, произошел 21 апреля 2020 года. Тогда, во время пандемии, на день рождения брата Руслана Белоконного в один из баров Нижнего Тагила ворвался ОМОН. Полицейские задержали гостей «в рамках борьбы с коронавирусом», а потом решили проверить их на употребление наркотиков. Среди задержанных оказался детский тренер по хоккею Алексей Атанасов, из-за подмены анализов которого позже и будет инициировано это дело.

Белоконный тогда не был в том баре, а находился в дежурной части, откуда Долганов попросил подвести его вместе с Атанасовым в «25 квартал» (так называют психиатрическую больницу №7), где задержанный должен был пройти освидетельствование. В больнице Долганов попросил Белоконного передать врачам документы на тренера, а затем сам прошел освидетельствование. Белоконного смутило, что Долганов сдавал анализы вместе с задержанными, и, вернувшись в отдел полиции, рассказал об этом своему начальнику, а тот инициировал служебную проверку.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следствие по этому делу шло почти три года. По версии СК, Долганов намеренно сдал мочу за Атанасова, чтобы у того были «чистые» анализы (в ином случае ему могло бы грозить до 15 суток за употребление наркотиков по ст. 6.9 КоАП). При этом Белоконного следствие обвинило в том, что он якобы помог коллеге выдать себя за другого человека. В начале мая 2021 года Белоконного и Долганова обвинили еще и в фальсификации доказательств.

По словам Белоконного, ни один свидетель обвинения в суде не дал на него показания. А сам Атанасов рассказал в суде, что его били, надевали мешок на голову и заставляли подписать протокол. В последнем слове Белоконный назвал причиной его уголовного преследования конфликт с начальником полиции Нижнего Тагила Ибрагимом Абдулкадыровым. По словам Белоконного, сначала Абдулкадыров присвоил себе чужие госнаграды за раскрытие убийства подростка Дмитрия Чебыкина, что привело к непониманию между ним и работавшим над раскрытием дела Белоконным. А после у Белоконного был личный конфликт с сыном Абдулкадырова.

Из полиции Белоконного уволили после того, как в мае 2020 года он выложил в соцсеть свое служебное удостоверение в знак поддержки создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

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