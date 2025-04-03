Выступавшая в Швеции «украинская» балетная группа оказалась связана с Россией

Балетная группа под названием Ballet of Ukraine, которая зимой гастролировала по городам Швеции, на самом деле имеет тесные связи с Россией. Об этом говорится в расследовании шведской национальной телекомпании SVT.

В декабре 2024 года группа Ballet of Ukraine показала балет «Щелкунчик» в восьми городах Швеции. По словам журналистов, после гастролей Ballet of Ukraine они получили сообщение от анонимного источника, который утверждал, что балетная группа на самом деле российская.

Журналисты отправились по указанному на сайте Ballet of Ukraine адресу в Киеве и вместе балетной школы обнаружили там офисное здание и торговый центр. SVT начал расследование и выяснил, что сайт норвежской компании по бронированию билетов на выступления этой группы Touring Actors базируется на российском сервере. Эта компания, как сообщается, принадлежит гражданину России, который зарегистрирован в качестве предпринимателя в Москве.

По данным издания, как минимум 7 из 14 артистов, которые были указаны на сайте группы, также работают в России.

Сам предприниматель из Touring Actors назвал информацию о связях балетной группы с Россией клеветой, пишет SVT. По его словам, Ballet of Ukraine не нанимает российских артистов.

Художественный руководитель группы, в свою очередь, сообщил, что список артистов на сайте старый. Журналисты утверждают, что при бронировании билетов на выступления группы был указан именно этот состав.

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По данным издания, российский балет не раз выдавал себя за украинский с момента начала полномасштабной войны. Еще в 2022 году Национальная опера Киева предупредила о «клон-балетах», гастролирующих под украинским флагом.

Пресс-секретарь Национальной оперы Украины Лана Рокси сказала в разговоре с SVT, что балетных групп, которые называют себя украинскими, стало так много, что их стало сложно отслеживать. «Они зарабатывают деньги на наших страданиях», — заявила Рокси.

В настоящее время сайты компаний Ballet of Ukraine и Touring Actors удалены, пишет издание. Журналисты сообщили, что не нашли ни одной украинской или российской компании, которая получила бы выплаты за выступления в Швеции.



