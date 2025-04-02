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Общество

Москвичам спрогнозировали возвращение зимы

2 минуты чтения 18:07

Главная специалистка ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале, что с конца этой недели в Москву вернется зимняя погода: начиная с 6 апреля в столице начнется похолодание, а также может выпасть снег.

По данным Поздняковой, за три дня в Москве может выпасть до 10 сантиметров снега, который будет медленно таять из-за чуть превышающей отметку в ноль градусов температуры.

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«Синоптическая ситуация будет похожа на апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля, и продержался до 20 числа. И высота снежного покрова в Москве достигала 28 сантиметров! Те автомобилисты, кто не перешел на летний режим эксплуатации, окажутся в выигрыше!» — написала синоптик.

Ранее в московском метеобюро рассказали РИА «Новости», что в ближайшие выходные в городе ожидается снег с дождем. «И в последующие дни погода будет некомфортная… может даже восстановиться снежный покров», — добавили в метеобюро.

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О грядущем похолодании и выпадении снега сообщили и специалисты из Санкт-Петербурга. Так, синоптик Александр Колесов написал в своем телеграм-канале, что в ближайшие выходные дневная температура едва превысит ноль градусов, а по ночам жителей города ждут отрицательные температуры и, вероятно, снег. 

При этом Колесов отметил, что похолодание в первой половине апреля происходит в Петербурге регулярно. «Даже в прошлом году от рекордной дневной температуры через три дня “свалились” в дневной минус. Никуда от этого не деться», — заметил синоптик. По его словам, в Петербурге и дальше могут случиться похолодания.

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