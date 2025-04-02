В Польше пропала член совета оппозиции Беларуси

Официальный представитель Координационного совета беларусской оппозиции Анжелика Мельникова, которая жила в Польше, уже больше недели не выходит на связь со своей командой, пишет Русская служба би-би-си. Вместе с ней, как сообщается, пропали ее две несовершеннолетние дочери.

По словам бывшего беларусского дипломата и одного из лидеров оппозиции Павла Латушко, Мельникова сообщила своей команде, что летит в Лондон. Ссылаясь на данные польской полиции, он также сообщил, что Мельникова выехала за пределы Европейского Союза, но дальше «ее след потерялся». Эту информацию подтвердили в издании «Наша Ніва».

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При этом Латушко также сообщил, что супруг Мельниковой 23 марта на автобусе выехал в Беларусь. «Специалистами народного антикризисного управления было установлено, это не было представлено полицией или другими службами, что 19 марта и 25 марта, только эти два дня, я не говорю о продолжительности, ее телефон фиксировался на территории Беларуси в городе Минске. Телефон, не она. Можно дальше уже, как говорится, делать предположения», — рассказал политик, добавив, что правоохранительные органы Польши не предоставляют более подробной информации.

Последний раз Мельникова связывалась со своей командой 25 марта, уточняет Русская служба би-би-си. Спустя два дня Латушко сообщил об ее исчезновении в варшавскую комендатуру, а 29 марта пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски написал в соцсети X, что Мельникова уже на протяжении многих недель находится за пределами страны.

Вице-спикер Координационного совета Станислава Глинник рассказал, что в начале февраля Мельникова взяла двухнедельный отпуск, а затем заболела ковидом и больше не возвращалась к делам организации.

Мельникова стала спикером Координационного совета в июле прошлого года. До 2020 года она, как пишут СМИ, мало интересовалась политикой и работала замом генерального директора «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь». Однако после прошедших в том году выборов, в которых, по версии беларусского ЦИКа, победил Александр Лукашенко, она участвовала в протестах и была дважды судима по административным статьям.

В том же 2020 году Мельникова уехала из Беларуси и основала Białoruś Liberty. Русская служба Би-би-си пишет, что организация получала международные гранты, а недавно, как утверждается, на ее счет должен был поступить перевод для Координационного совета в размере около 100 тысяч евро. Издание отмечает, что пока не известно, был ли он осуществлен.