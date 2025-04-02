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Общество

Ученые рассказали о вреде химикатов из средств гигиены и игрушек для младенцев

2 минуты чтения 14:55

Содержащиеся в упаковках продуктов питания, средствах личной гигиены и игрушках химикаты способны оказывать негативное влияние на здоровье и развитие младенцев, сообщает CNN со ссылкой на данные исследования ученых из США.

Выяснилось, что подвергавшиеся воздействию таких веществ новорожденные имеют повышенную склонность к появлению проблем неврологического развития, увеличенную уязвимость к болезням и сниженный уровень выработки некоторых аминокислот. В перспективе, как заявляют авторы, это увеличивает вероятность развития беспокойства, депрессии и проблем с концентрацией внимания.

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Ученые сконцентрировались на изучении влияния на организм человека фталатов. Это синтетические химикаты, использующиеся для придания пластику мягкости и гибкости, смазки веществ и переноса ароматов. «Мы провели это исследование, потому что фталаты присутствуют повсюду в нашей повседневной жизни», — рассказал журналистам один из авторов исследования Дунхай Лян.

Он также отметил, что фталаты можно назвать «повсеместными химикатами». Журналисты утверждают, что существует связь между ними и преждевременными родами, а также рядом детских заболеваний и снижением уровня тестостерона у мужчин.

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Для исследования ученые собирали анализы мочи у женщин на разных стадиях беременности, а затем брали анализ крови у детей в течение одного-двух дней после рождения. Директор Центра по исследованию экологических опасностей Нью-Йоркского университета Леонардо Трасанде, не принимавший участие в работе, отметил, что не считает ее результаты прорывом.

«Это исследование просто добавляется к обширной базе доказательств того, что химикаты, используемые в пластиковых материалах, вредят здоровью человека. Более вдумчивым подходом было бы на самом деле обсудить, что нам нужно делать с использованием пластика», — отметил Трасанде.

Авторы также заявили, что результаты их работы нуждаются в дальнейшем уточнении. Они не учитывали рацион питания женщин, тип родов, а также информацию об употреблении вредных веществ во время беременности.

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