Силовики устраивают облавы в московских фитнес-клубах

Сотрудники московского ОМОН устроили проверку второго за неделю фитнес-центра одной сети, сообщает региональное медиа MSK1. Силовики запретили снимать видео и проверили документы посетителей.

Один из собеседников журналистов отметил, что проверки могут быть связаны с тем, что сети фитнес-центров расположены недалеко от крупных торговых баз. «Да, приезжали омоновцы, вели себя нормально, никого не крутили. Видео снимать не разрешали. Все, кто был в это время в клубе, пока в шоке», — рассказал один из тренеров.

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Инцидент произошел вечером 1 апреля в клубе на Рязанском проспекте. До этого 27 марта силовики приходили в фитнес-центр, расположенный на Люблинской улице, вместе с сотрудниками военкомата. Как сообщал MSK1, пришедшие «положили [посетителей] лицом в пол, затем разделили по этническому признаку и проверили у всех паспорта, а конкретно информацию о воинской обязанности».

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Посетители успели снять процесс на видео. Один из них рассказал журналистам, что силовики заставили клиентов пролежать на полу около 15 минут, а затем вывели из зала несовершеннолетних и женщин. Остальных отправили в раздевалку за документами, а затем потребовали предъявить их сотруднику военкомата, который уже сидел в зале. Если у мужчин не оказывалось с собой ни паспорта, ни военного билета, им выдавали повестки.

Росгвардия не комментировала облавы, в пресс-службе сети фитнес-центров журналистам ответили, что у организации о них нет информации. «Насколько мне известно это происходит не только в этом фитнес-клубе, но и в других. И в целом не только в фитнес-клубах», — рассказал MSK1 один из сотрудников.