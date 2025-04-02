Большинство российских семей проживут лишь месяц без постоянных доходов

Большинство российских семей не имеют финансовой подушки безопасности, чтобы прожить значительное количество времени в случае потери постоянного дохода, сообщает RTVI со ссылкой на данные исследования Центробанка и «Демоскопа».

В 27 из 32 изученных регионов больше половины семей отметили, что их накоплений не хватает и на месяц жизни, если в домохозяйстве исчезнут все доходы. При этом одновременно в 25 субъектах за последние четыре года выросла доля семей, способных продержаться несколько месяцев.

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Исследование проводилось не во всех регионах России, его авторы сконцентрировались на изучении территориальных укрупненных единиц, страт. Несмотря на это, данные и выводы можно применять для анализа характеристик всех страт. Вопросы задавались всем представителем домохозяйств старше 18 лет.

Наиболее уязвимыми оказались семьи из Нижегородской, Смоленской, Тверской, Новосибирской областей и Республики Коми. Также авторы текста включили в опросный лист возможность указать, что без сокращения расходов семья не проживет и дня — больше всего таких людей оказалось в Томской (21%) и Пензенской областях (19,7%).

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RTVI отмечает, что только в одном из регионов большинство домохозяйств ответили, что способны сохранить привычный уровень жизнь, им оказалась Липецкая область. Журналисты сообщают, что с 2020 года в 25 регионах стало больше семей, которые оказались способны обеспечить себе многомесячную стабильность.

Ранее российские власти отчитались о росте реальных доходов населения, по данным председателя правительства Михаила Мишустина он составил 8,5 процентов. Также Росстат сообщал, что в 2024 году в России был зафиксирован рекордно низкий уровень бедности — он составил 7,2 процента. Эксперты объяснили это ростом доходов россиян.