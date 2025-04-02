Большинство российских семей проживут лишь месяц без постоянных доходов

Большинство российских семей не имеют финансовой подушки безопасности, чтобы прожить значительное количество времени в случае потери постоянного дохода, сообщает RTVI со ссылкой на данные исследования Центробанка и «Демоскопа».
В 27 из 32 изученных регионов больше половины семей отметили, что их накоплений не хватает и на месяц жизни, если в домохозяйстве исчезнут все доходы. При этом одновременно в 25 субъектах за последние четыре года выросла доля семей, способных продержаться несколько месяцев.
Исследование проводилось не во всех регионах России, его авторы сконцентрировались на изучении территориальных укрупненных единиц, страт. Несмотря на это, данные и выводы можно применять для анализа характеристик всех страт. Вопросы задавались всем представителем домохозяйств старше 18 лет.
Наиболее уязвимыми оказались семьи из Нижегородской, Смоленской, Тверской, Новосибирской областей и Республики Коми. Также авторы текста включили в опросный лист возможность указать, что без сокращения расходов семья не проживет и дня — больше всего таких людей оказалось в Томской (21%) и Пензенской областях (19,7%).
RTVI отмечает, что только в одном из регионов большинство домохозяйств ответили, что способны сохранить привычный уровень жизнь, им оказалась Липецкая область. Журналисты сообщают, что с 2020 года в 25 регионах стало больше семей, которые оказались способны обеспечить себе многомесячную стабильность.
Ранее российские власти отчитались о росте реальных доходов населения, по данным председателя правительства Михаила Мишустина он составил 8,5 процентов. Также Росстат сообщал, что в 2024 году в России был зафиксирован рекордно низкий уровень бедности — он составил 7,2 процента. Эксперты объяснили это ростом доходов россиян.