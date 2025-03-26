Власти отчитались о росте реальных доходов россиян

Российские власти подсчитали, что рост реальных доходов россиян за прошлый год составил около 8,5%. Об этом глава правительства Михаил Мишустин рассказал в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Российский премьер-министр заявил, что за прошедшие шесть лет десятки миллионов семей в России «значительно улучшили условия жизни», уточняет «Коммерсантъ». По его словам, во многом россиянам помогли предложения ипотеки с господдержкой. Доля таких кредитов составила около трети в общем объеме выданных жилищных займов, уточнил премьер.

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«Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%», — сказал Мишустин перед депутатами.

При этом премьер отметил, что сейчас в России исторически минимальный уровень безработицы. Если верить Росстату, то в январе 2025 года уровень безработицы в России составлял 2,4%. Этот показатель снижался с начала 2024 года, обновляя исторические минимумы.

Росстат зарегистрировал исторически минимальный уровень бедности в России в 2024 году — он составил 7,2%. Это означает, что за черной бедности жили 10,5 миллионов россиян. Эксперты тоже объясняли такой прорыв ростом зарплат у населения.