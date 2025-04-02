Российских школьников и студентов больше не будут проверять на кокаин

Минздрав России предложил сократить список наркотиков, которые медики должны искать в анализах школьников и студентов. Согласно новому порядку проведения медосмотров, из этого списка планируется исключить кокаин и фенциклидин, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что ведомство разработало новый порядок проведения профилактических медосмотров учащихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Документ прошел этап обсуждения на regulation.gov.ru и был отправлен в профессиональные ассоциации. Если его примут, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Возраст учащихся, которые обязаны проходить медосмотр, остается прежним — это школьники от 13 лет. Подростки старше 15 лет могут отказаться от процедуры, а за младших решение принимают родители или их законные представители, пишет издание. При согласии учащихся, медики проводят с ними разъяснительную беседу, а затем у них берут анализ мочи, который впоследствие отправляют на химико-токсикологическое исследование (ХТИ).

Основным изменением, предложенным Минздравом, является исключение кокаина и фенциклидина из списка веществ, для выявления которых проводится ХТИ. В ведомстве объяснили подобное решение тем, что за 2019–2023 годы общая заболеваемость наркологическими расстройствами среди подростков 15–17 лет снизилась на 40,9%.

«В последние годы наибольшее распространение получили опиаты, метадон, каннабиноиды и синтетические катиноны, в то время как такие вещества, как барбитураты и бензодиазепины, встречаются значительно реже. Причины, почему кокаин и фенциклидин вовсе не попали в список, могут заключаться в различных факторах, включая сложности с доставкой и распространением этих наркотиков в России», — заявил психиатр-нарколог клиники «Семейная практика» Тигран Ананикян.

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Эксперт также обратил внимание, что в новый перечень добавили котинин — метаболит никотина, позволяющий определить число курящих детей. Среди молодежи, по его словам, наиболее распространены мефедрон и «соли», так как их проще достать.