Чиновник не смог объяснить происхождение своего имущества на сотни миллионов рублей

Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприродназора не смог объяснить, как стал владельцем имущества на сумму более 480 миллионов рублей. Об этом выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации заявил генпрокурор России Игорь Краснов, пишет ТАСС.

Сообщается, что имущество неназванного чиновника арестовано. В суд подано исковое заявление об изъятии этих активов в доход государства, сказал генпрокурор.

По его словам, всего в 2024 году прокуроры через суды взыскали у чиновников имущество на более 500 миллиардов рублей, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. «Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей. Такие вот богатые у нас некоторые чиновники», — заявил Краснов.

Генпрокурор сообщил, что в прошлом году в рамках работы по противодействию коррупции было выявлено более 160 тысяч правонарушений. Основная часть из них была связана с предоставлением неполных данных о доходах, имуществе и обязательствах, а также с неисполнением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, отметил Краснов.

Днем ранее у бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко изъяли «коррупционные активы» на сумму почти 360 миллионов рублей. В Генпрокуратуре уточнили, что у Симоненко было 55 объектов недвижимости, включая коммерческие, а также 32 дорогостоящих автомобиля, на которые он потратил более 300 миллионов рублей.

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В ведомстве добавили, что Симоненко использовал свое служебное положение для незаконного обогащения, оформляя имущество на родственников и доверенных лиц. Также было установлено, что чиновник не предотвратил конфликт интересов, поскольку его племянник занял пост заместителя начальника одного из отделов краевого управления МЧС. В итоге Симоненко и его родственник были уволены за утрату доверия.

