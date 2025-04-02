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Политика

Чиновник не смог объяснить происхождение своего имущества на сотни миллионов рублей

2 минуты чтения 15:21

Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприродназора не смог объяснить, как стал владельцем имущества на сумму более 480 миллионов рублей. Об этом выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации заявил генпрокурор России Игорь Краснов, пишет ТАСС.

Сообщается, что имущество неназванного чиновника арестовано. В суд подано исковое заявление об изъятии этих активов в доход государства, сказал генпрокурор.

По его словам, всего в 2024 году прокуроры через суды взыскали у чиновников имущество на более 500 миллиардов рублей, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. «Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей. Такие вот богатые у нас некоторые чиновники», — заявил Краснов.

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Генпрокурор сообщил, что в прошлом году в рамках работы по противодействию коррупции было выявлено более 160 тысяч правонарушений. Основная часть из них была связана с предоставлением неполных данных о доходах, имуществе и обязательствах, а также с неисполнением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, отметил Краснов.

Днем ранее у бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко изъяли «коррупционные активы» на сумму почти 360 миллионов рублей. В Генпрокуратуре уточнили, что у Симоненко было 55 объектов недвижимости, включая коммерческие, а также 32 дорогостоящих автомобиля, на которые он потратил более 300 миллионов рублей. 

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В ведомстве добавили, что Симоненко использовал свое служебное положение для незаконного обогащения, оформляя имущество на родственников и доверенных лиц. Также было установлено, что чиновник не предотвратил конфликт интересов, поскольку его племянник занял пост заместителя начальника одного из отделов краевого управления МЧС. В итоге Симоненко и его родственник были уволены за утрату доверия.

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