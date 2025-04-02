«Иноагентов» будут увольнять из российской армии

Российские военнослужащие, признанные властями «иноагентами», будут подлежать увольнению из армии. Соответствующее положение, как пишет «Парламентская газета», содержится в проекте указа Владимира Путина.

По данным издания, этот указ внесет изменения в «Положение о порядке прохождения военной службы». «После вступления в силу новой редакции положения военнослужащие, получившие статус иноагента, будут подлежать не только увольнению со службы, но и лишению права носить военную форму и знаки различия», — утверждает газета, отмечая, что кроме «иноагентов», уволенных из армии, военную форму запретят носить тем, кто был уволен за пьянство, употребление наркотиков, совершение преступлений и использование служебного положения в интересах политических партий.

«В целом все эти новации направлены на ужесточение и в перспективе улучшение дисциплины в воинских частях и Вооруженных силах в принципе», — сказал газете первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

В то же время юристы говорят, что новое положение может стать лазейкой для тех, кто не хочет воевать в Украине, но не может уволиться из армии из-за продолжающего действовать указа о мобилизации. Так, издание «Агентство» приводит слова юристки «ОВД-Инфо» Валерии Ветошкиной. «Если указ будет принят, статус «иностранного агента» станет прямым основанием для увольнения с военной службы с соответствующими последствиями», — сказала она.

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В свою очередь, юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов предположил, что статус «иноагента» может являться основанием для увольнения из российской армии уже сейчас. Он пояснил, что согласно действующему законодательству «иноагенты» не имеют права на доступ к гостайне, тогда как многие должности в армии предусматривают наличие такого допуска.