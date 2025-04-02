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Общество

В России каждый третий мужчина бросает партнершу из-за недовольства сексом

2 минуты чтения 13:44 | Обновлено: 14:12

Россияне назвали главные причины, по которым они расстаются со своими партнерами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования дейтинг-сервиса Mamba.

Согласно исследованию, главной причиной для расставания партнеров стала измена. Ее не прощают 67% мужчин и 56% женщин. Более половины опрошенных женщин, 52%, расстаются с мужчинами из-за «токсичных конфликтов» и «эмоциональных качель». 30% мужчин бросают своих партнерш из-за «холодности в постели», говорится в опросе.

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По данным экспертов, для женщин очень важны схожие взгляды на жизнь. Из-за разных ценностей и недостатка общения расстаться с партнером готовы 33% россиянок. Мужчины, в свою очередь, часто готовы разорвать отношения из-за изменений во внешности партнерши, потери интереса к ней и скуки, сообщает Mamba.

Большинство пар предпочитают «идеальное расставание». Так, 49% мужчин и женщин ответили, что хотят откровенно и спокойно обсудить разрыв отношений. На втором месте — расставание без слез и обвинений, за который проголосовали 35% мужчин и 34% женщин.

Исчезновение без объяснений причин эмоционально травмирует 51% женщин и 42% мужчин, говорится в исследовании. Тем не менее, хотя бы раз так поступали 42% опрошенных женщин и 33% мужчин.

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Сообщается, что женщины тяжелее переносят затяжные расставания и попытки восстановить отношения. После разрыва отношений половина опрошенных россиянок перестают звонить, писать сообщения и лайкать фотографии бывшего партнера в соцсетях. Среди мужчин таких немного меньше — 40%.

В то же время мужчины после расставания активнее женщин приступают к поиску новых отношений — 14% против 11%. Однако женщины, расставшись с партнером, быстрее устанавливают дейтинг-приложения — их 40% против 37% мужчин.

Сохранить дружбу после расставания готовы лишь 7% женщин, говорится в опросе. По данным экспертов, мужчины идут на это охотнее — 14%.

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