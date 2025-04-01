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Общество

Мужчина заставил девятилетнюю девочку отправить ему интимные фото

2 минуты чтения 13:47

Житель аннексированного Крыма предстанет перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом говорится в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Сообщается, что 31-летний обвиняемый — уроженец Ленинградской области, который проживает в Симферопольском районе. По версии следствия, мужчина познакомился с девочкой 2016 года рождения в одной из социальных сетей. Во время переписки он вынудил ребенка отправить ему фотографии интимного характера.

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Силовики задержали мужчину и возбудили уголовное дело о преступлении в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. Прокуратура аннексированного Крыма утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Верховный суд.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину. По данным прокуратуры, мужчина уже ранее был судим в Ленинградской области за совершение сексуализированных преступлений в отношении несовершеннолетних.

В марте следователи сообщили, что житель Татарстана снимал на камеру своего телефона сексуализированное насилие над детьми и угрожал им распространением видеозаписей. Согласно версии следствия, в 2023 году россиянин познакомился с пятью несовершеннолетними детьми в интернете и пригласил их в свою арендованную квартиру. Там он совершил преступления, угрожая своим жертвам насилием со стороны знакомого.

По данным Следственного управления СК по региону, он также принуждал пострадавших к кражам и вымогал у них деньги.

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До этого, в ноябре 2024 года, 70-летнего охранника общежития в Севастополе обвинили в растлении 11-летней школьницы. По версии следствия, обвиняемый выследил ребенка по камерам видеонаблюдения, пошел за ней, а затем подверг ее сексуализированному насилию.

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