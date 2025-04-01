Россияне назвали запретные темы для шуток

Большинство жителей России считают неприемлемыми шутки о трагических событиях. Об этом говорится в результатах телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Сообщается, что опрос проводился 23 марта среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респондентов попросили назвать темы, на которые по их мнению, запрещено шутить.

Так, большая часть россиян, 61%, заявили, что не приемлют шутки про геноцид, эпидемии и теракты. На втором месте — шутки про трагедии близких людей, которые считают запрещенными 59% опрошенных. Еще 58% заявили, что нельзя шутить про войну, а 57% — про внешность, болезни и физические увечья. Топ-5 запрещенных шуток замыкает тема смерти — 56%.

Кроме того, почти половина опрошенных, 47%, отметила, что нельзя шутить о религиозных ценностях, а также о национальных различиях — такое мнение выразили 34% опрошенных.

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia Мир 20 минут чтения

В топ-10 запретных тем попали шутки про бедность и высмеивание переживаний других людей. Так, 41% участников опроса сочли недопустимыми шутки о переживаниях окружающих. Примерно столько же, 40%, отметили, что нельзя смеяться над уровнем жизни и низким достатком, а четверть россиян, 25%, заявила, что считает неправильным шутить о чужом уровне образования и грамотности.

Чуть более лояльнее россияне отнеслись к шуткам на личные темы, говорится в результатах опроса. 27% посчитали недопустимым юмор о личной жизни, 18% — о профессиональной деятельности, а по 14% и 12% — о предпочтениях в одежде и увлечениях, соответственно.

Шутки про политику, правительство и Владимира Путина считают запретными 24% россиян. На тему сексуальной ориентации не хотят шутить 21% опрошенных.

Я переехала в США, и мне не понравилось За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем Общество 8 минут чтения

Эксперты ВЦИОМ выяснили, что чем моложе россияне, тем чаще они говорят о большом чувстве юмора у себя. «По-видимому, юмор стал более востребованным и как способ преодоления кризисов и стрессов, вспомнить хотя бы мемы о пандемии. Еще одно возможное объяснение — готовность общества к творческой реинтерпретации происходящего, способность посмотреть на все иначе», — сообщили эксперты.

По данным исследования, 79% респондентов считают, что этические нормы должны иметь больший приоритет, чем свобода самовыражения в юморе.

