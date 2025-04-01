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Общество

Названы самые популярные в России книги

2 минуты чтения 19:31 | Обновлено: 19:33

Самой популярной книгой прошедшего года назван нон-фикшн Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Список из топ-50 бестселлеров составил Российский книжный союз и крупнейшие игроки рынка, сообщает РБК. Согласно результатам рейтинга, россияне покупают книги на маркетплейсах чаще, чем в магазинах.

На втором месте в рейтинге оказался первый том автобиографии «Мой театр» бывшего солиста Большого театра Николая Цискаридзе, а на третьем — роман «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн.

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В первую десятку бестселлеров по версии Российского книжного союза также вошли: «Дом, в котором…» Мариам Петросян, «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймс Клир, «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Сказать жизни “Да!”: психолог в концлагере» Виктора Франкла, «Благословение небожителей. Том 6» Мосяна Тунсю и «Железное пламя» Ребекки Яррос.

На покупку книг из топ-10 россияне потратили в прошлом году почти 547 миллионов рублей, из них на экземпляры нон-фикшна Примаченко «К себе нежно» — 96,1 миллиона рублей, сообщил РБК. Книга Примаченко занимает первое место в списке бестселлеров четвертый год подряд.

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Данные продаж для рейтинга предоставили сеть «Читай-город — Буквоед», маркетплейс Ozon, сервисы «Литрес», «Литрес Подписка» и MyBook. Авторы исследования не учитывали школьные учебники, образовательные пособия и справочники. Доля художественной литературы в топ-50 рейтинга выросла за год с 32% до 48%, на российских авторов пришлось 44% списка, сообщил РБК.

Доля электронных книг в рейтинге выросла за год на 2%, до 10% списка. «Афиша Дейли» обратила внимание, что рейтинг показал падение спроса на комиксы и мангу — в 2023 году их доля в топ-20 художественных произведений составляла 25%, а в 2024 — всего 5%.

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