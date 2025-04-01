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Общество

В России появилась еще одна женщина-миллиардер

2 минуты чтения 16:21

Владелица группы «Алькор и Ко» Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером из России, попавшей в мировой рейтинг Forbes с капиталом 1,1 миллиарда долларов. «Алькор и Ко» управляет сетями парфюмерно-косметических магазинов «Подружка» и «Лэтуаль», в которые входит 1600 филиалов.

Володина заняла 2790 строчку мирового рейтинга Forbes. По данным издания, в 2000-е она отвечала за развитие марки Clinique на российском рынке, работая в американской косметической компании The Estée Lauder Companies. В 2011 году она была назначена гендиректором «Алькор и Ко», в 2013 стала совладелицей группы, а позднее установила над ней контроль.

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В обновленный рейтинг Forbes сегодня попали еще 14 россиян, теперь туда входит 146 долларовых миллиардеров из России. Самым богатым из новых миллиардеров стал Викрам Пуния, владелец группы «Фармасинтез», которая стала крупнейшим поставщиком лекарств для российских больниц.

В мировой рейтинг миллиардеров входят еще четыре россиянки: экс-владелица холдинга «Интеко» Елена Батурина, основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), крупнейший акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и владелица 1 процента акций нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун.

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Богатейший российский долларовый миллиардер в списке Forbes — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого журнал оценивает в 28,7 миллиарда долларов. С 2022 года его состояние увеличилось примерно на 18 миллиардов долларов. Спустя год после начала войны в Украине Bloomberg назвало его самым разбогатевшим российским миллиардером.

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