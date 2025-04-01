В России разрешат открывать счета удаленно

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит российским банкам открывать счета гражданам без необходимости личного присутствия. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на документ, инициированный правительством.

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия счета банки требуют личное присутствие клиента или его представителя в отделении кредитной организации. Открыть счет удаленно возможно только если клиент уже был ранее идентифицирован сотрудником банка, отмечает информагентство.

По словам авторов документа, у клиентов «не всегда есть возможность обеспечить личное присутствие при открытии банковского счета». Кроме того, банки развивают онлайн-сервисы по предоставлению своих услуг и работают над оптимизацией затрат, говорится в пояснительной записке.

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia Мир 20 минут чтения

В рамках эксперимента правительство решило дать возможность банкам принять эффективные способы удаленной идентификации. Это, по мнению авторов документа, позволит российским кредитным организациям расширить обслуживание как среди резидентов, так и нерезидентов страны.

«Но необходимо понимать, что это именно тестовый режим. Мы должны исключить риски по легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма. Полноценное закрепление в законодательстве России норм об удаленной идентификации для открытия счета требует объективной и всесторонней оценки таких новаций», — подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Я переехала в США, и мне не понравилось За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем Общество 8 минут чтения

Ранее «Банк Синара» представил результаты проведенного опроса, согласно которому более половины респондентов, 55%, готовы сменить банк ради выгодных предложений по карточным продуктам. Среди ключевых факторов выбора нового финансового партнера участники отметили удобство мобильного приложения, вежливость сотрудников, привлекательные программы лояльности и репутацию банка.



