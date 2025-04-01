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Общество

В России разрешат открывать счета удаленно

2 минуты чтения 15:56

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит российским банкам открывать счета гражданам без необходимости личного присутствия. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на документ, инициированный правительством.

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия счета банки требуют личное присутствие клиента или его представителя в отделении кредитной организации. Открыть счет удаленно возможно только если клиент уже был ранее идентифицирован сотрудником банка, отмечает информагентство.

По словам авторов документа, у клиентов «не всегда есть возможность обеспечить личное присутствие при открытии банковского счета». Кроме того, банки развивают онлайн-сервисы по предоставлению своих услуг и работают над оптимизацией затрат, говорится в пояснительной записке.

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В рамках эксперимента правительство решило дать возможность банкам принять эффективные способы удаленной идентификации. Это, по мнению авторов документа, позволит российским кредитным организациям расширить обслуживание как среди резидентов, так и нерезидентов страны.

«Но необходимо понимать, что это именно тестовый режим. Мы должны исключить риски по легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма. Полноценное закрепление в законодательстве России норм об удаленной идентификации для открытия счета требует объективной и всесторонней оценки таких новаций», — подчеркнул  зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

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