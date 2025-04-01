Жители ЕС и США стали хуже относиться друг к другу

Отношение граждан Евросоюза и Соединенных Штатов друг к другу ухудшилось после прихода к власти Дональда Трампа, показали опросы журнала The Economist и компании YouGov. Отношение США к ЕС ухудшилось главным образом за счет мнения республиканцев, а в Европе ухудшили отношение к США сторонники левых и центристских партий.

Согласно опросу, доля республиканцев, называющих Евросоюз недружественным или враждебным, с середины прошлого года выросла с 17 до 29 процентов. При среди сторонников Демпартии неприязнь к Европейскому союзу осталась на уровне пяти процентов.

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С середины прошлого года уменьшается доля американцев, называющих враждебной или недружественной страной Россию: с примерно 85 процентов это число сократилось до 70 процентов. При этом среди демократически настроенных избирателей 82 процента продолжает плохо относиться к России, у республиканцев эта доля уменьшилась до 68 процентов.

Среди правых европейцев поддержка США после инаугурации Трампа растет, при этом сторонники других партий начали относиться к партнеру по НАТО хуже. При этом в Дании мнение о США ухудшилось у всех политических сил. Социологи предполагают, что это связано с заявлениями Трампа о желании захватить или купить Гренландию.

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Отношение к Канаде среди американцев также изменилось в худшую сторону: если в прошлом году к соседней стране плохо относились 12 процентов сторонников Трампа, то теперь эта доля составляет 25 процентов. Среди демократов число противников Канады также выросло: с примерно двух процентов до семи.